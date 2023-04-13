17-летняя девушка, которая вчера упала с 6 этажа «Дома смерти» в Уфе идет на поправку

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
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Updated Сегодня, 09:40
17-летняя девушка-подросток, вчера 12 апреля чудом выжившая после падения с 6 этаже печально известного и скандального «Дома смерти» по адресу улица Кирова, 43/2, пошла на поправку. Девушка выжила после падения с большой высоты и ей понадобилась операция. Однако главное, что онаа осталась жива и в ее состоянии врачи фиксируют положительную динамику, то есть говоря просты
Как сообщили Mkset в пресс-службе Минздрава Башкирии, девушка в настоящее время находится в сознании, ее прооперировали.
— Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое, однако врачи отмечают положительную динамику, — уточнили в ведомстве.
Подробно об уфимском «Доме смерти» и о том какие страдания он приносит горожанам читайте в большом материале Mkset.