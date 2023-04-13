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17-летняя девушка, которая вчера упала с 6 этажа «Дома смерти» в Уфе идет на поправку

13 апреля 2023, 09:37
Фото: mkset.ru
Девушку прооперировали и в ее пока еще тяжелом состоянии уже прослеживается положительная динамика.

17-летняя девушка-подросток, вчера 12 апреля чудом выжившая после падения с 6 этаже печально известного и скандального «Дома смерти» по адресу улица Кирова, 43/2, пошла на поправку. Девушка выжила после падения с большой высоты и ей понадобилась операция. Однако главное, что онаа осталась жива и в ее состоянии врачи фиксируют положительную динамику, то есть говоря просты

Как сообщили Mkset в пресс-службе Минздрава Башкирии, девушка в настоящее время находится в сознании, ее прооперировали.

— Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое, однако врачи отмечают положительную динамику, — уточнили в ведомстве.

Подробно об уфимском «Доме смерти» и о том какие страдания он приносит горожанам читайте в большом материале Mkset.

«Дом смерти» в Уфе продолжает жатву: 17-летняя девушка упала с 5 этажа и чудом выжила
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#Новости Уфы#Общество#Ирина Деревянчук
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