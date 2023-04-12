Жителям Башкирии запретят рыбачить с 15 апреля

Запрет на рыбалку на основных региональных водоемах начнет действовать в Башкирии с 15 апреля в связи с начавшимся нерестом. Ограничения продлятся в течение двух месяцев — до 15 июня. Нижнекамском водохранилище и реке Белой ограничения продействуют с 25 апреля по 5 июня. Это следует из документа отдела госконтроля, надзора и охраны биологических ресурсов Башкирии.