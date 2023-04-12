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Жителям Башкирии запретят рыбачить с 15 апреля

12 апреля 2023, 03:25. Обновлено в 04:00
Фото: 1MI
Ограничения связаны с нерестом

Запрет на рыбалку на основных региональных водоемах начнет действовать в Башкирии с 15 апреля в связи с начавшимся нерестом. Ограничения продлятся в течение двух месяцев — до 15 июня. Нижнекамском водохранилище и реке Белой ограничения продействуют с 25 апреля по 5 июня. Это следует из документа отдела госконтроля, надзора и охраны биологических ресурсов Башкирии.

Сообщается, что в указанный период заниматься рыбной ловлей будет можно только с берега, причем на одну поплавочную или донную удочку. Помимо этого рыбакам необходимо будет соблюдать суточную норму вылова водных биоресурсов на одного рыбака-любителя — не более 5 кг.

наряду с этим рыбакам также необходимо будет соблюдать требование к минимальному размеру выловленной добычи. Так, необходимо отпускать жереха, судака, сазана размером менее 40 сантиметров, леща — менее 28 сантиметров, сома — менее 90 сантиметров и рака — менее 10 сантиметров.

В случае неисполнения требований нерестового периода рыбакам-любителям может грозить штраф от 200 рублей до 21 тысячи рублей, в зависимости от вида выловленной рыбы.

#Азамат Нухов#Общество
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