Жители Башкирии должны знать, за какие услуги ЖКХ они платят

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
В связи с введением нового порядка оплаты содержания общедомового имущества в многоквартирных домах, в конце марте — начале апреля текущего года жители республики получили квитанции с перерасчетом платы за 2022 год, сумма которых превышает ежемесячные начисления в несколько раз.
В адрес депутатов ЛДПР поступает большое количество звонков и обращений по поводу отсутствия у жителей МКД какой-либо информации и расчетов, обосновывающих сумму перерасчета. В платежной квитанции указана лишь ссылка на письмо о перерасчете, по которому управляющие компании не спешат давать каких-либо разъяснений. В результате, добросовестные жители МКД ежемесячно оплачивающие коммунальные платежи, вынуждены оплачивать большие суммы за содержание общедомового имущества без какого-либо понимания, за что они платят. При том, что оплата коммунальных услуг итак является одной из затратных статей расходов, превышающих больше половины суммы полученного дохода у большинства жителей нашей страны.
В этой связи депутаты ЛДПР направили письмо на имя Заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан А. В. Марзаева с предложением рассмотреть возможность обязать управляющие компании предоставить жителям расчеты по перерасчету платы за содержание общедомового имущества за 2022 год, а также предоставлять указанные расчеты при перерасчете указанной статьи расходов за последующие периоды вместе с платежным документом.
— Принятие предложенных мер будет способствовать открытости начислений, повысит уровень платежной дисциплины и снизит уровень социальной напряженности, — считают депутаты ЛДПР.
Главная задача депутатов ЛДПР — постоянное общение и решение проблем граждан. Если вы оказались в трудной жизненной ситуации, столкнулись с несправедливостью и беззаконием — обращайтесь в ЛДПР!
Телефон горячей линии депутата Госдумы РФ Ивана Сухарева: 88007004540.