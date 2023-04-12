Жители Башкирии должны знать, за какие услуги ЖКХ они платят

В адрес депутатов ЛДПР поступает большое количество звонков и обращений по поводу отсутствия у жителей МКД какой-либо информации и расчетов, обосновывающих сумму перерасчета. В платежной квитанции указана лишь ссылка на письмо о перерасчете, по которому управляющие компании не спешат давать каких-либо разъяснений. В результате, добросовестные жители МКД ежемесячно оплачивающие коммунальные платежи, вынуждены оплачивать большие суммы за содержание общедомового имущества без какого-либо понимания, за что они платят. При том, что оплата коммунальных услуг итак является одной из затратных статей расходов, превышающих больше половины суммы полученного дохода у большинства жителей нашей страны.