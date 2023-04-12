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Жители Башкирии должны знать, за какие услуги ЖКХ они платят

12 апреля 2023, 09:17
Фото: 1MI
Фракция ЛДПР в ГС-Курултае РБ обратилась в Правительство республики с призывом обязать управляющие компании предоставить жителям расчеты по перерасчету платы за содержание общедомового имущества за 2022 год и за последующие периоды.

В связи с введением нового порядка оплаты содержания общедомового имущества в многоквартирных домах, в конце марте — начале апреля текущего года жители республики получили квитанции с перерасчетом платы за 2022 год, сумма которых превышает ежемесячные начисления в несколько раз.

В адрес депутатов ЛДПР поступает большое количество звонков и обращений по поводу отсутствия у жителей МКД какой-либо информации и расчетов, обосновывающих сумму перерасчета. В платежной квитанции указана лишь ссылка на письмо о перерасчете, по которому управляющие компании не спешат давать каких-либо разъяснений. В результате, добросовестные жители МКД ежемесячно оплачивающие коммунальные платежи, вынуждены оплачивать большие суммы за содержание общедомового имущества без какого-либо понимания, за что они платят. При том, что оплата коммунальных услуг итак является одной из затратных статей расходов, превышающих больше половины суммы полученного дохода у большинства жителей нашей страны.

В этой связи депутаты ЛДПР направили письмо на имя Заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан А. В. Марзаева с предложением рассмотреть возможность обязать управляющие компании предоставить жителям расчеты по перерасчету платы за содержание общедомового имущества за 2022 год, а также предоставлять указанные расчеты при перерасчете указанной статьи расходов за последующие периоды вместе с платежным документом.

— Принятие предложенных мер будет способствовать открытости начислений, повысит уровень платежной дисциплины и снизит уровень социальной напряженности, — считают депутаты ЛДПР.

Главная задача депутатов ЛДПР — постоянное общение и решение проблем граждан. Если вы оказались в трудной жизненной ситуации, столкнулись с несправедливостью и беззаконием — обращайтесь в ЛДПР!

Телефон горячей линии депутата Госдумы РФ Ивана Сухарева: 88007004540.

#Общество#Новости#Башкортостан#Андрей Королев
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