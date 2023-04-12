Во мгле, как кроты: почему жителям крупного поселка под Уфой отключили уличные фонари

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
В редакцию Mkset обратились жители микрорайона Новобулгаково, что в Уфимском районе Башкирии. По их словам, на нескольких улицах в темное время суток не работают уличные фонари. Без света на улицах вынуждены жить домовладельцы по улице Медовой, а также на бульваре Габдрахмана Кадырова. Фонари, с их слов, горят лишь неподалеку от местной школы.
При этом отмечается, что жители пытались связаться с управляющей компанией, однако попытки не увенчались успехом — дозвониться до неё крайне проблематично. Более того, как рассказывают местные жители, УК якобы работает трижды в неделю и всего по несколько часов.
— Им [фиг] дозвонишься — они работают 3 раза в неделю по пару часов. Причем столбы под свет есть, и свет в том году был, в этом, похоже, экономят. Или что? — недоумевает жители микрорайона.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в УК Новобулгаково, однако дозвониться до управляющей компании журналисту, как и жителям, также не удалось. Mkset обратился за комментарием в информационно-аналитический отдел администрации Уфимского района, куда, в том числе относится Новобулгаково.
— По информации управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, на улицах Габдрахмана Кадырова, Медовой и переулке Нектарном в микрорайоне Новобулгаково выявлено множество фактов наличия самовольно и ненадлежащим образом установленных (не в соответствии с «Правилами устройства электроустановок», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и т. д.) осветительных устройств. В результате выявленного бездоговорного потребления, линии наружного освещения отключены собственником сетей, — прокомментировали в администрации.
Помимо этого администрация муниципалитета информирует о том, что по заявке администрации Булгаковского сельсовета в 2023 году региональное МинЖКХ рассмотрит вопрос организации уличного освещения по ул. Семейная, Голландский бульвар, ул. Габдрахмана Кадырова, ул. Медовая (подъезд к д/с «Малышок»). В частности, это подразумевает включение в программу улучшения систем наружного освещения в Башкирии.