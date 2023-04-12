Во мгле, как кроты: почему жителям крупного поселка под Уфой отключили уличные фонари

В редакцию Mkset обратились жители микрорайона Новобулгаково, что в Уфимском районе Башкирии. По их словам, на нескольких улицах в темное время суток не работают уличные фонари. Без света на улицах вынуждены жить домовладельцы по улице Медовой, а также на бульваре Габдрахмана Кадырова. Фонари, с их слов, горят лишь неподалеку от местной школы.