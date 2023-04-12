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В зоне риска по заболеваемости мышиной лихорадкой оказались четыре района Башкирии

12 апреля 2023, 12:32
Фото: 1MI
В Уфимском, Благовещенском, Ермекеевском и Мишкинском районах показатели превышены в несколько раз.

Весна в разгаре и помимо клещей, которые являются переносчиками опасных заболеваний, активизируется и ГЛПС — геморрагическая лихорадка с почечным синдромом бо, а заразиться с наступлением тепла очень легко — болезнь передается даже при вдыхании воздуха, в котором есть микрочастицы пометы инфицированных грызунов, то есть воздушно-пылевым путем. Также ГЛПС передается через предметы обихода или с приемом пищи.

Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Башкирии Гульфия Саляхутдинова в эфире телепрограммы «Салям» сообщила, что чаще всего «мышкой» заражаются жители Уфимского, Благовещенского, Ермекеевского и Мишкинского районов. Причем цифры там существенно отличаются от «средней температуры» по республике, в два и даже в несколько раз. Мало того, в целом по Башкирии ситуация с заболеваемостью «мышкой» оценивается как крайне неблагополучная.

Напомним, в конце марта уфимка заявила, что заразилась мышиной лихорадкой на рабочем месте. Сейчас девушка беременна и боится, что перенесенная «мышка» может отразиться также и на здоровье будущего ребенка.

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество
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