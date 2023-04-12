В зоне риска по заболеваемости мышиной лихорадкой оказались четыре района Башкирии

Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Башкирии Гульфия Саляхутдинова в эфире телепрограммы «Салям» сообщила, что чаще всего «мышкой» заражаются жители Уфимского, Благовещенского, Ермекеевского и Мишкинского районов. Причем цифры там существенно отличаются от «средней температуры» по республике, в два и даже в несколько раз. Мало того, в целом по Башкирии ситуация с заболеваемостью «мышкой» оценивается как крайне неблагополучная.