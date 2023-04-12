В Башкирии зоозащитники обнаружили гору трупов собак

Напомним, еще в марте 2020 года Mkset рассказывал, как в Стерлитамаке 4 года борются с отловом животных и проигрывают. В 2019 году Башкирию потрясла новость о жестоком убийстве 11 щенков в Стерлитамаке, однако несмотря на общественный резонанс инцидент сошел на нет. Уже спустя год сообщения об убийстве животных стали появляться вновь, тогда же местные зоозащитники во всем обвинили службу по отлову животных ООО «Алиса». Подробнее - в материале Mkset.