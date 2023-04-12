В Башкирии зоозащитники обнаружили гору трупов собак

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
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Updated Сегодня, 16:22
В Стерлитамаке обнаружили гору трупов собак. Со слов активистов, в братской могиле находилось более сотни житных, многие из которых были в ошейниках.
Видеозапись с места захоронения обнародовали зооактивисты.
— Мы все прекрасно знаем, что убивать животных по федерльному закону нельзя. И тех людей, которые это делают нужно наказывать по 245-й статье. Животных убивают намерено, потому что нашли также пакет мусорный, где были сложены щенки примерно трехмесячного возраста, — сообщает активистка.
Женщина сообщает, что зоозащитники обнаружили как «совсем свежие трупы» животных, так и те, от которых осталась лишь шкура. Как сообщает телеграм-канал «Честно говоря», активисты предполагают что к этом якобы причастная компания ООО «Алиса», которая занимается отловом животных, но вместо вакцинации и стерилизации их якобы убивает и выбрасывает. В самой компании подобные обвинения «Башинформе» опровергли.
В пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что в отдел полиции поступило сообщение об обнаружении 18 останков собак, на телах которых видимых телесных повреждений обнаружено не было. На данный момент назначена экспертиза для установления причины гибели животных, проводится проверка.
Напомним, еще в марте 2020 года Mkset рассказывал, как в Стерлитамаке 4 года борются с отловом животных и проигрывают. В 2019 году Башкирию потрясла новость о жестоком убийстве 11 щенков в Стерлитамаке, однако несмотря на общественный резонанс инцидент сошел на нет. Уже спустя год сообщения об убийстве животных стали появляться вновь, тогда же местные зоозащитники во всем обвинили службу по отлову животных ООО «Алиса». Подробнее - в материале Mkset.