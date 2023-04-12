В Башкирии мальчика, которого родственник едва не убил топором, пришел в себя

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В Башкирии 12-летний мальчик, на которого ранее родственник набросился с топором, пришел в себя. В настоящий момент его перевели в общую палату. Об этом сообщил глава администрации Стерлибашевского района Рустам Рахмангулов.
Как сообщил Рахмангулов, днем ранее он созванивался с матерью ребенка, чтобы узнать о его самочувствии. Та, в свою очередь, предложила руководителю муниципалитета самому пообщаться с мальчиком.
— Позвонив, услышал: «Вы сами можете его спросить об этом» и передала трубку телефона. Голос Тимура звучал громко, полон сил и энергии! Поговорив немного, передал ему привет от всех жителей района, а также пожелания скорейшего выздоровления и восстановления сил, — отметил Рахмангулов.
Напомним, инцидент произошел в Стерлибашевском районе Башкирии 3 апреля. 27-летний мужчина напал с топором на 12-летнего ребенка, нанося тому удары по рукам и ногам. Ребенка удалось спасти вовремя вмешавшимся родственникам. Примечательно, что после содеянного мужчина попытался скрыться и свести счеты с жизнью.
По версии следствия, между мужчиной и подростком неоднократно возникали конфликты на бытовой почте, в результате чего у него возникла личная неприязнь к мальчику. Как рассказал сам нападавший, мальчик якобы плохо справлялся с работой по хозяйству, игнорировал замечания и пререкался. В суде мужчина, серьезно ранивший ребенка и уже подозреваемый в покушении на убийство малолетнего, заявил, что хотел всего лишь проучить мальчика.