В Башкирии к концу рабочей недели ожидается похолодание до -2 градусов

В пятницу, 14 Апреля, погода изменитс уже более значительно. Так, в северных районах республики без существенных осадков, однако в южной части синоптики прогнозируют дождь переходящий в снег, местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на образование на дорогах снежного наката и гололедицы. Ветер северо-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -2, +3°, днем +1, +6°.