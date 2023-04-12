В Башкирии к концу рабочей недели ожидается похолодание до -2 градусов

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
Modified Сегодня, 03:47
Updated Сегодня, 03:47
В Башкирии в ближайшие дни ожидается существенное похолодание. Помимо этого жителей республики предупреждают о мокром снеге, дождях и гололедице на дорогах. Об этом сообщает Башгидрометцентр.
Так, сегодня, 12 Апреля, не ожидается существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1, -4°, местами до -9°, днем +12, +17°.
В четверг, 13 Апреля, синоптики также не прогнозирует существенных осадков, однако отмечается, что днем в южных районах возможен небольшой дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0, +5°, днем +14, +19°.
В пятницу, 14 Апреля, погода изменитс уже более значительно. Так, в северных районах республики без существенных осадков, однако в южной части синоптики прогнозируют дождь переходящий в снег, местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на образование на дорогах снежного наката и гололедицы. Ветер северо-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -2, +3°, днем +1, +6°.