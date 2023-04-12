Старый новый вице-мэр: строительный блок мэрии Уфы вновь возглавил Аскат Хайруллин

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
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Сегодня, 12 апреля мэр Уфы Ратмир Мавлиев представил коллегам одного из новых своих заместителей. Замглавы администрации по строительству и архитектуре стал уже бывалый вице-мэр по строительству Аскат Хайруллин. Коллегам Хайруллина Мавлиев представил на заседании Ассоциации застройщиков.
4 декабря 2018 года коллегам во время оперативного совещания в городской администрации представлял ныне покойный мэр Ульфат Мустафин. Тогда на два года вице-мэром по строительству и архитектуре назначили бывшего генерального директора «Башкортостаннефтезаводстроя» Аската Хайруллина. Пост он занимал до декабря 2020 года, тогда его назначили также вице-мэром, но в другой сфере, он стал главой управления транспорта и связи мэрии Уфы.
Прошло чуть больше двух лет и Хайруллин вновь возглавляет хорошо знаковый ему блок в мэрии Уфы. Правдда стоит отметить, что в марте 2021 году Хайруллин все же покидал мэрию и уходил из администрации в ФКУ Упрдор «Приуралье», где работал заместителем руководителя.
Еще в 2018 году о Хайруллине на сайте мэрии писали следующее — «имеет большой опыт работы в строительном комплексе. Свою трудовую деятельность он начинал мастером строительного участка и инженером в строительном тресте, пройдя путь до генерального директора „Башкортостаннефтезаводстрой“, де он и работал до того, как впервые попал в мэрию Уфы».