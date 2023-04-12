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Старый новый вице-мэр: строительный блок мэрии Уфы вновь возглавил Аскат Хайруллин

12 апреля 2023, 11:47
Фото: 1MI
Вице-мэр для Хайруллина не новая должность, ее он уже занимал во времена мэрства Ульфата Мустафина.

Сегодня, 12 апреля мэр Уфы Ратмир Мавлиев представил коллегам одного из новых своих заместителей. Замглавы администрации по строительству и архитектуре стал уже бывалый вице-мэр по строительству Аскат Хайруллин. Коллегам Хайруллина Мавлиев представил на заседании Ассоциации застройщиков.

4 декабря 2018 года коллегам во время оперативного совещания в городской администрации представлял ныне покойный мэр Ульфат Мустафин. Тогда на два года вице-мэром по строительству и архитектуре назначили бывшего генерального директора «Башкортостаннефтезаводстроя» Аската Хайруллина. Пост он занимал до декабря 2020 года, тогда его назначили также вице-мэром, но в другой сфере, он стал главой управления транспорта и связи мэрии Уфы.

Прошло чуть больше двух лет и Хайруллин вновь возглавляет хорошо знаковый ему блок в мэрии Уфы. Правдда стоит отметить, что в марте 2021 году Хайруллин все же покидал мэрию и уходил из администрации в ФКУ Упрдор «Приуралье», где работал заместителем руководителя.

Еще в 2018 году о Хайруллине на сайте мэрии писали следующее — «имеет большой опыт работы в строительном комплексе. Свою трудовую деятельность он начинал мастером строительного участка и инженером в строительном тресте, пройдя путь до генерального директора „Башкортостаннефтезаводстрой“, де он и работал до того, как впервые попал в мэрию Уфы».

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#Новости Уфы#Политика#Ирина Деревянчук
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