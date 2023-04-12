Старый новый вице-мэр: строительный блок мэрии Уфы вновь возглавил Аскат Хайруллин

4 декабря 2018 года коллегам во время оперативного совещания в городской администрации представлял ныне покойный мэр Ульфат Мустафин. Тогда на два года вице-мэром по строительству и архитектуре назначили бывшего генерального директора «Башкортостаннефтезаводстроя» Аската Хайруллина. Пост он занимал до декабря 2020 года, тогда его назначили также вице-мэром, но в другой сфере, он стал главой управления транспорта и связи мэрии Уфы.