Скандал в «Доме смерти», капремонт Шакшинского моста в Уфе и столкновение в небе

Что происходит в Иглино спустя неделю после поножовщины среди семиклассниц в школе. Пока в информационном поле поутихла история с поножовщиной в Иглинской школе № 2, в самом селе тема продолжает оставаться на гребне волны. Те, чьи дети учится в селе, где все друг друга знают, очень заинтересованы в том, чтобы знать правду о буллинге в школе. Подробнее - в материале Mkset.