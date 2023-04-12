Скандал в «Доме смерти», капремонт Шакшинского моста в Уфе и столкновение в небе

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
«Дом смерти» в Уфе продолжает жатву: 17-летняя девушка упала с 5 этажа и чудом выжила. Она была доставлена на скорой в Республиканскую детскую клиническую больницу, где ей будут заниматься медики. Но кто займется «Домом смерти» — все еще открытый вопрос.
Как Башкирия копит льготников не землю. За два с половиной года очередь сократилась только для бюджетников, а для многодетных, молодых семей и семей с детьми-инвалидами — выросла. Кировский районный суд Уфы обязал Минземимущества Башкирии до 22 августа сформировать и утвердить перечень земельных участков для бесплатного предоставления льготников в Уфе. Соответствующий иск заявил прокурор города.
Озвучены сумма капремонта Шакшинского моста в Уфе и примерная дата открытия. На капремонт Шакшинского моста из федерального, республиканского и городского бюджетов будет выделено 2,2 миллиарда рублей. Завершение капремонта, по информации мэрии города, запланировано на февраль 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Уфы.
Летевший в Уфу самолет столкнулся с птицей на высоте порядка 6 тысяч футов. Капитан судна доложил о попадании птицы в носовую часть фюзеляжа, несмотря на это было принято решение о продолжении полета до пункта назначения. Известно, что воздушное судно получило повреждения и в данный момент отстранено от полетов.
Что происходит в Иглино спустя неделю после поножовщины среди семиклассниц в школе. Пока в информационном поле поутихла история с поножовщиной в Иглинской школе № 2, в самом селе тема продолжает оставаться на гребне волны. Те, чьи дети учится в селе, где все друг друга знают, очень заинтересованы в том, чтобы знать правду о буллинге в школе. Подробнее - в материале Mkset.