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Published Сегодня, 16:42

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Скандал в «Доме смерти», капремонт Шакшинского моста в Уфе и столкновение в небе

12 апреля 2023, 16:42
Собрали в одном материале все самые важные новости Уфы и Башкирии на 12 апреля по версии Mkset.

«Дом смерти» в Уфе продолжает жатву: 17-летняя девушка упала с 5 этажа и чудом выжила. Она была доставлена на скорой в Республиканскую детскую клиническую больницу, где ей будут заниматься медики. Но кто займется «Домом смерти» — все еще открытый вопрос.

Как Башкирия копит льготников не землю. За два с половиной года очередь сократилась только для бюджетников, а для многодетных, молодых семей и семей с детьми-инвалидами — выросла. Кировский районный суд Уфы обязал Минземимущества Башкирии до 22 августа сформировать и утвердить перечень земельных участков для бесплатного предоставления льготников в Уфе. Соответствующий иск заявил прокурор города.

Озвучены сумма капремонта Шакшинского моста в Уфе и примерная дата открытия. На капремонт Шакшинского моста из федерального, республиканского и городского бюджетов будет выделено 2,2 миллиарда рублей. Завершение капремонта, по информации мэрии города, запланировано на февраль 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Летевший в Уфу самолет столкнулся с птицей на высоте порядка 6 тысяч футов. Капитан судна доложил о попадании птицы в носовую часть фюзеляжа, несмотря на это было принято решение о продолжении полета до пункта назначения. Известно, что воздушное судно получило повреждения и в данный момент отстранено от полетов. 

Что происходит в Иглино спустя неделю после поножовщины среди семиклассниц в школе. Пока в информационном поле поутихла история с поножовщиной в Иглинской школе № 2, в самом селе тема продолжает оставаться на гребне волны. Те, чьи дети учится в селе, где все друг друга знают, очень заинтересованы в том, чтобы знать правду о буллинге в школе. Подробнее - в материале Mkset. 

#Элина Сайфранова
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