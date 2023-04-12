«Синергия» запускает онлайн-марафон по профориентации для школьников

«В быстро и непредсказуемо меняющемся мире очень сложно сориентироваться: новые профессии стремительно появляются, старые теряют актуальность или исчезают вовсе, а кардинально менять профессию приходится несколько раз за жизнь. Неудивительно, что 70% российских школьников, по данным экспертов, не могут ответить на вопрос, какую профессию они хотели бы получить в будущем. Наша задача — помочь школьникам четче осознать собственные интересы и дать им инструменты, которые помогут сориентироваться в огромном поле профессиональных возможностей. Только хорошо понимая себя, подросток сможет осознанно выбрать направление, в котором он действительно хочет развиваться, и выстроить стратегию такого развития», — отметил ректор Университета «Синергия» Артем Васильев.