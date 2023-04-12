«Синергия» запускает онлайн-марафон по профориентации для школьников

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Обучение продлится пять дней c 17 по 21 апреля. Его проведут на площадках проекта Synergy Start.
Школьники 8–11 классов и студенты колледжей пройдут тесты по выбору будущей карьеры, исследуют soft skills («гибкие» профессиональные навыки) и пообщаются с работодателями, карьерными консультантами и психологами.
«В быстро и непредсказуемо меняющемся мире очень сложно сориентироваться: новые профессии стремительно появляются, старые теряют актуальность или исчезают вовсе, а кардинально менять профессию приходится несколько раз за жизнь. Неудивительно, что 70% российских школьников, по данным экспертов, не могут ответить на вопрос, какую профессию они хотели бы получить в будущем. Наша задача — помочь школьникам четче осознать собственные интересы и дать им инструменты, которые помогут сориентироваться в огромном поле профессиональных возможностей. Только хорошо понимая себя, подросток сможет осознанно выбрать направление, в котором он действительно хочет развиваться, и выстроить стратегию такого развития», — отметил ректор Университета «Синергия» Артем Васильев.
Помимо основной программы обучения, участникам дадут советы перед поступлением в образовательную организацию, расскажут о работе крупных корпораций, действенных инструментах самореализации и молодежном предпринимательстве. Самые активные ребята смогут поучаствовать в розыгрыше призов от организаторов и партнеров мероприятия.
После обучения каждому выдадут именной сертификат и личный чек-лист с полезными материалами, упражнениями и заданиями по профориентации.
Напомним, что в прошлом году благодаря подобному проекту от Университета «Синергия» помощь в выборе профессии получили свыше 100 тысяч школьников, большинство из которых оказались склонны к работе в IT, промпроизводстве, креативной индустрии, медицине, маркетинге и строительстве.