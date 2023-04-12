РЭО напомнил о правилах обращения с собранными на субботниках отходами

Буцаев также отметил, что собираемый во время таких мероприятий мусор часто не относится к твердым коммунальным отходам, а значит, его нельзя выбрасывать в контейнеры для ТКО и оставлять рядом с ними. Позаботиться о вывозе мусора с субботников должны организаторы, обычно это местные власти. Они могут воспользоваться собственной техникой или поручить это региональным операторам, заключив необходимые договоры.