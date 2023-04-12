РЭО напомнил о правилах обращения с собранными на субботниках отходами

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев напомнил, что в 2022 году РЭО поддержал проведение более 60 субботников «Зелёный десант». Только в апреле - мае активисты собрали свыше 62 тонн мусора. Это совсем небольшая часть отходов, собираемых добровольцами на субботниках, пишет gorod55.ru.
Буцаев также отметил, что собираемый во время таких мероприятий мусор часто не относится к твердым коммунальным отходам, а значит, его нельзя выбрасывать в контейнеры для ТКО и оставлять рядом с ними. Позаботиться о вывозе мусора с субботников должны организаторы, обычно это местные власти. Они могут воспользоваться собственной техникой или поручить это региональным операторам, заключив необходимые договоры.
Заместитель гендиректора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов рассказал об огромном количестве веток, остающихся после уборки территорий в рамках субботников. Они занимают очень много места и могут стать причиной пожара, так как являются легковоспламеняемым материалом. Кроме этого, крупные ветки могут повредить механизмы мусоровозов. Наконец, навалы из растительного мусора могут затруднять подъезд к контейнерным площадкам, увеличивая время вывоза мусора.
Сведения о навалах на контейнерных площадках поступают в «РЭО Радар». Данный сервис собирает жалобы и сообщения по таким категориям, как стихийная свалка, нарушение сбора мусора, сброс отходов I класса опасности, сброс опасных отходов, противозаконная утилизация, нарушение деятельности полигонов ТБО, неприятный запах, отсутствие контейнеров для раздельного сбора мусора и не только. После обработки сообщений в работу по устранению проблемы включается Российский экологический оператор.