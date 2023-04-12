После пепельного выброса на Камчатке водителям придется менять фильтры — эксперт

В результате мощного выброса пепла на Камчатке автолюбителям придется менять воздушные фильтры, которые пострадали от мелкой пыли, сообщил эксперт по автомобилям Петр Шкуматов в интервью для NEWS.ru. Он подчеркнул, что замена фильтров будет необходима через несколько километров пути, чтобы воздух по-прежнему мог поступать в мотор и избежать проблем с автомобилем.