После пепельного выброса на Камчатке водителям придется менять фильтры — эксперт

Posted Сегодня, 18:17
Published Сегодня, 18:17
Modified Сегодня, 18:18
Updated Сегодня, 18:18
В результате мощного выброса пепла на Камчатке автолюбителям придется менять воздушные фильтры, которые пострадали от мелкой пыли, сообщил эксперт по автомобилям Петр Шкуматов в интервью для NEWS.ru. Он подчеркнул, что замена фильтров будет необходима через несколько километров пути, чтобы воздух по-прежнему мог поступать в мотор и избежать проблем с автомобилем.
Шкуматов предупредил, что неправильно установленный или бракованный фильтр может пропустить мелкие частицы пепла и повредить двигатель и радиатор. Пыль забивает радиатор, что нарушает теплообмен и может вызвать перегрев двигателя и его поломку.
Как пишет NEWS.ru, в случае извержения вулкана на Камчатке, эксперт посоветовал следить за поведением автомобиля и температурой охлаждающей жидкости.
Глава вулканической станции в поселке Ключи Юрий Демянчук сообщил, что из-за плохой погоды и облачности последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке пока неизвестны. Ночное извержение длилось около пяти часов, а утром над Ключами можно было увидеть огромную пепловую тучу, из-за которой днем стало темно, как ночью.
Камчатский филиал Геофизической службы РАН ранее сообщил, что вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 20 километров.