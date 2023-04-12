Под эгидой РАЭК обсудили перспективы цифровизации рынка недвижимости

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Модерировал мероприятие директор РАЭК, член Общественной палаты РФ Сергей Гребенников. Он отметил широкое применение IT-технологий в недвижимости. Застройщики и агенты пользуются дронами и средствами дополненной реальности, применяют нейросети, создают приложения и не только. Также он заявил, что применение высоких технологий развивает данную отрасль, привлекая в недвижимость инвестиции, пишет inkazan.ru.
Зампредседателя думского Комитета по экономической политике Артём Кирьянов рассказал, что строительная сфера смогла пройти кризисный период и даже показала рост. Например, жилищное строительство достигло рекордных показателей. По словам Кирьянова, правительство должно своевременно реагировать на изменения на рынке недвижимости, создавая необходимые нормативные акты. Это будет способствовать развитию рынка, а также защитит всех его участников, в том числе покупателей.
Участниками форума были не только застройщики и агенты по недвижимости, но и представители госсектора. Они обменялись своим видением ситуации, опытом и обсудили наработки, в том числе западные. Также обсуждались перспективы совместной работы в условиях дальнейшей цифровизации рынка.
Дискуссия в рамках круглого стола прошла под эгидой кластера «РАЭК / Недвижимость» – отраслевого объединения специалистов в сфере недвижимости. Сопредседатель кластера и директор по развитию Atom Media Group Олег Казаков рассказал, что цифровизация недвижимости будет обсуждаться на 27-м Российском интернет-форуме, который пройдёт с 24 по 26 мая.