Под эгидой РАЭК обсудили перспективы цифровизации рынка недвижимости

Зампредседателя думского Комитета по экономической политике Артём Кирьянов рассказал, что строительная сфера смогла пройти кризисный период и даже показала рост. Например, жилищное строительство достигло рекордных показателей. По словам Кирьянова, правительство должно своевременно реагировать на изменения на рынке недвижимости, создавая необходимые нормативные акты. Это будет способствовать развитию рынка, а также защитит всех его участников, в том числе покупателей.