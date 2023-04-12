Почему женщина зарезала продавца «Красного и белого в Уфе: официальная версия

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
В Уфе следователи предъявили обвинение в убийстве из хулиганских побуждений 30-летней местной жительнице. В начале марта женщина с ножом напала на 19-летнюю сотрудницу магазина «Красное и белое», к сожалению, молодая девушка скончалась в больнице.
Следствие пришло к выводу, что обвиняемая будучи в состоянии алкогольного опьянения нанесла два удара ножом 19-летней девушке беспричинно и в отсутствие повода к конфликту. Кроме того, ранее они не были знакомы. Нападавшая мотивировала свой поступок желанием попасть в СИЗО, где на тот момент находилась ее близкая знакомая.
Известно, что после совершенного нападения 30-летнюю уфимку до приезда полиции удерживал один из покупателей, а коллеги 19-летней девушки в это время вызывали «скорую». Однако спасти жизнь молодой сотрудницы не удалось, она скончалась спустя пять дней в больнице.
Вину в совершении преступления обвиняемая не признала, на время следствия она была помещена под стражу. Кроме того, женщине назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза.