Почему женщина зарезала продавца «Красного и белого в Уфе: официальная версия

Следствие пришло к выводу, что обвиняемая будучи в состоянии алкогольного опьянения нанесла два удара ножом 19-летней девушке беспричинно и в отсутствие повода к конфликту. Кроме того, ранее они не были знакомы. Нападавшая мотивировала свой поступок желанием попасть в СИЗО, где на тот момент находилась ее близкая знакомая.