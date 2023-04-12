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Пасха-2023 в Уфе: где пройдут службы и перекрытия дорог

12 апреля 2023, 11:01
Фото: 1MI
Службы в честь праздника Светлой Пасхи пройдут в каждом из районов Уфы.

В разгаре страстная неделя, неделя предшествующая главному празднику у православных христиан — Светлой Пасхе. Сам праздник Воскресения Господня состоится в воскресенье, 16 апреля и эта дата для праздника считается ранней.

Праздничные службы пройдут в 19 храмах в Уфе. Начнутся они до полуночи поздним вечером субботы, 15 апреля. В некоторых храмах пройдут только ночные службы, в некоторых службы будут и ночью и днем. Публикуем их список храмов по районам с указанием времени проведения.

Демский район

Свято-Андреевский храм, улица Дюртюлинская, 9. С 23 часов 15 апреля до 3 часов 16 апреля.

Калининский район

Богородско-Уфимский храм, улица Ферина, 15. С 23:30 часов 15 апреля до 3 часов 16 апреля, затем с 7 до 9 утра 16 апреля.

Свято-Никольский храм, улица Касимовская, 3. С 23 часов 15 апреля до 3 часов 16 апреля.

Храм в честь Максимовской иконы Божией Матери, улица Ашкадарская, 1. С 23 часов 15 апреля до 3 часов ночи 16 апреля.

Кировский район

Собор Рождества Богородицы, улица Кирова, 102. С полуночи до 3:30 16 апреля и с 7:30 до 11 часов.

Спасский храм, улица Октябрьской революции, 37а. С 22 часов 15 апреля до 2 часов 16 апреля.

Свято-Сергиевский собор, улица Бехтерева, 2. С 23:30 15 апреля до 2 часов 16 апреля. 16 апреля с 7 до 11 часов.

Покровский храм, улица Мингажева, 4. С 23:30 15 апреля до 2 часов 16 апреля. С 7 до 11:30 16 апреля.

Ленинский район

Крестовоздвиженский храм, улица Лесопильная, 2. С 22 часов 15 апреля до 2 часов 16 апреля. С 9:30 до 11:30 16 апреля.

Храм Великомученика Георгия Победоносца, улица Летчиков, 1. С 23 часов 15 апреля до 2 часов 16 апреля. С 8:30 до 10:30 16 апреля.

Октябрьский район

Церковь апостолов Петра и Павла в селе Нагаево по адресу улица Мира, 24. С 23 часов 15 апреля до 2 часов 16 апреля.

Храм Блаженной Матроны Московской, улица Баязита Бикбая, 32а. С 23 часов 15 апреля до 2 часов 16 апреля. С 9 до 11 часов 16 апреля.

Воскресенский собор, улица Комсомольская, 161 к 1. С 23:30 часов 15 апреля до 2 часов 16 апреля. С 7 до 11 часов 16 апреля.

Орджоникидзевский район

Богородице-Смоленская церковь, улица Тимашевская, 128. С 23 часов 15 апреля до 1 часа 16 апреля.

Свято-Пантелеимоновский храм, улица Архитектурная, 7/1. С 23 часов 15 апреля до 1 часа 16 апреля. С 6:30 до 10 часов 16 апреля.

Пророко-Ильинский храм, улица Кемеровская, 98. С 23 часов 15 апреля до 1 часа 16 апреля.

Советский район

Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», улица 50-летия Октября, 21а. С 23 часов 15 апреля до 2:30 часов 16 апреля. С 9 до 10:30 часов 16 апреля.

Симеоно-Верхотурский храм, улица Белякова, 25 а. С 23:15 15 апреля до 3 часов 16 апреля. С 8:30 до 10 часов 16 апреля.

Никольская вокзальная церковь, улица Вокзальная, 39а. С 0 до 3 часов 16 апреля

Для обеспечения безопасности пасхальных богослужений будет обеспечено дежурство сотрудников полиции, Центра общественной безопасности и медиков. Кроме того, закроют движение на некоторых улицах. Ограничительные меры будут действовать с 17 часов 15 апреля до 11 часов 16 апреля

Так, движение будет ограничено на улицах:

  • Дюртюлинская;
  • Кирова — от Ветошникова до Айской;
  • Амурская — от дома №60 до дома №89 по улице Кирова;
  • Крестьянская — от дома №63 до проезда вдоль дома №91 по улице Кирова;
  • Бехтерева — от Менделеева до дома №1/1;
  • Маяковского — от Архитектурной до Калинина;
  • по местному проезду вдоль дома №32А по улице Баязита Бикбая.

Горожан администрация просит с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и напоминает, что прямую трансляцию Пасхального богослужения из уфимского кафедрального собора Рождества Богородицы будет вести телеканал «БСТ», включение начнется в 23 часа 45 минут.

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