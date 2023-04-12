Пасха-2023 в Уфе: где пройдут службы и перекрытия дорог

Праздничные службы пройдут в 19 храмах в Уфе. Начнутся они до полуночи поздним вечером субботы, 15 апреля. В некоторых храмах пройдут только ночные службы, в некоторых службы будут и ночью и днем. Публикуем их список храмов по районам с указанием времени проведения.