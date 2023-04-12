Пасха-2023 в Уфе: где пройдут службы и перекрытия дорог

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В разгаре страстная неделя, неделя предшествующая главному празднику у православных христиан — Светлой Пасхе. Сам праздник Воскресения Господня состоится в воскресенье, 16 апреля и эта дата для праздника считается ранней.
Праздничные службы пройдут в 19 храмах в Уфе. Начнутся они до полуночи поздним вечером субботы, 15 апреля. В некоторых храмах пройдут только ночные службы, в некоторых службы будут и ночью и днем. Публикуем их список храмов по районам с указанием времени проведения.
Свято-Андреевский храм, улица Дюртюлинская, 9. С 23 часов 15 апреля до 3 часов 16 апреля.
Богородско-Уфимский храм, улица Ферина, 15. С 23:30 часов 15 апреля до 3 часов 16 апреля, затем с 7 до 9 утра 16 апреля.
Свято-Никольский храм, улица Касимовская, 3. С 23 часов 15 апреля до 3 часов 16 апреля.
Храм в честь Максимовской иконы Божией Матери, улица Ашкадарская, 1. С 23 часов 15 апреля до 3 часов ночи 16 апреля.
Собор Рождества Богородицы, улица Кирова, 102. С полуночи до 3:30 16 апреля и с 7:30 до 11 часов.
Спасский храм, улица Октябрьской революции, 37а. С 22 часов 15 апреля до 2 часов 16 апреля.
Свято-Сергиевский собор, улица Бехтерева, 2. С 23:30 15 апреля до 2 часов 16 апреля. 16 апреля с 7 до 11 часов.
Покровский храм, улица Мингажева, 4. С 23:30 15 апреля до 2 часов 16 апреля. С 7 до 11:30 16 апреля.
Крестовоздвиженский храм, улица Лесопильная, 2. С 22 часов 15 апреля до 2 часов 16 апреля. С 9:30 до 11:30 16 апреля.
Храм Великомученика Георгия Победоносца, улица Летчиков, 1. С 23 часов 15 апреля до 2 часов 16 апреля. С 8:30 до 10:30 16 апреля.
Церковь апостолов Петра и Павла в селе Нагаево по адресу улица Мира, 24. С 23 часов 15 апреля до 2 часов 16 апреля.
Храм Блаженной Матроны Московской, улица Баязита Бикбая, 32а. С 23 часов 15 апреля до 2 часов 16 апреля. С 9 до 11 часов 16 апреля.
Воскресенский собор, улица Комсомольская, 161 к 1. С 23:30 часов 15 апреля до 2 часов 16 апреля. С 7 до 11 часов 16 апреля.
Богородице-Смоленская церковь, улица Тимашевская, 128. С 23 часов 15 апреля до 1 часа 16 апреля.
Свято-Пантелеимоновский храм, улица Архитектурная, 7/1. С 23 часов 15 апреля до 1 часа 16 апреля. С 6:30 до 10 часов 16 апреля.
Пророко-Ильинский храм, улица Кемеровская, 98. С 23 часов 15 апреля до 1 часа 16 апреля.
Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», улица 50-летия Октября, 21а. С 23 часов 15 апреля до 2:30 часов 16 апреля. С 9 до 10:30 часов 16 апреля.
Симеоно-Верхотурский храм, улица Белякова, 25 а. С 23:15 15 апреля до 3 часов 16 апреля. С 8:30 до 10 часов 16 апреля.
Никольская вокзальная церковь, улица Вокзальная, 39а. С 0 до 3 часов 16 апреля
Для обеспечения безопасности пасхальных богослужений будет обеспечено дежурство сотрудников полиции, Центра общественной безопасности и медиков. Кроме того, закроют движение на некоторых улицах. Ограничительные меры будут действовать с 17 часов 15 апреля до 11 часов 16 апреля
Так, движение будет ограничено на улицах:
Горожан администрация просит с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и напоминает, что прямую трансляцию Пасхального богослужения из уфимского кафедрального собора Рождества Богородицы будет вести телеканал «БСТ», включение начнется в 23 часа 45 минут.