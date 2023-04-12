Названа дата запуска мультимедийного светомузыкального фонтана в парке Кашкадан в Уфе

Напомним, в прошлом году работа дивного фонтана в новом парке не обошлась без скандалов, неоднократно толпы уфимцев из разных районов приезжали парк Кашкадан, чтобы посмотреть шоу с мультимедийным фонтаном, но несколько раз оказывалось, так, что в назначенное время фонтан не включался.