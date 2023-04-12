Названа дата запуска мультимедийного светомузыкального фонтана в парке Кашкадан в Уфе

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Глава Башкирии Радий Хабиров назвал точную дату запуска фонтана в парке Кашкадан. Фонтан будет радовать горожан и гостей столицы уже в нынешнем месяце, по информации главы республике запустят фонтан в субботу 29 апреля.
Поделился Радий Хабиров и не менее приятной новостью о том, что на озеро прилетели лебеди. Пара птиц рассекала по глади озера и попала на видео. Неизвестно задержатся ли птицы на озере, однако их визит однозначно порадовал уфимцев.
Напомним, в прошлом году работа дивного фонтана в новом парке не обошлась без скандалов, неоднократно толпы уфимцев из разных районов приезжали парк Кашкадан, чтобы посмотреть шоу с мультимедийным фонтаном, но несколько раз оказывалось, так, что в назначенное время фонтан не включался.