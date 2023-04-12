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Published Сегодня, 09:28

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Названа дата запуска мультимедийного светомузыкального фонтана в парке Кашкадан в Уфе

12 апреля 2023, 09:28
Фото: mkset.ru
Фонтан из озера в парке начнет бить уже в этом месяце.

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал точную дату запуска фонтана в парке Кашкадан. Фонтан будет радовать горожан и гостей столицы уже в нынешнем месяце, по информации главы республике запустят фонтан в субботу 29 апреля.

Поделился Радий Хабиров и не менее приятной новостью о том, что на озеро прилетели лебеди. Пара птиц рассекала по глади озера и попала на видео. Неизвестно задержатся ли птицы на озере, однако их визит однозначно порадовал уфимцев.

Напомним, в прошлом году работа дивного фонтана в новом парке не обошлась без скандалов, неоднократно толпы уфимцев из разных районов приезжали парк Кашкадан, чтобы посмотреть шоу с мультимедийным фонтаном, но несколько раз оказывалось, так, что в назначенное время фонтан не включался

шоу выглядит масштабно и впечатляюще.шоу выглядит масштабно и впечатляюще.
шоу выглядит масштабно и впечатляюще.
Фото: пресс-служба мэрии Уфы
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#Новости Уфы#Город#Ирина Деревянчук
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