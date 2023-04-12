Министр транспорта Ростовской области Окунев не разрешил проблему дорожной сферы

В одном из инцидентов 2020 года в центре скандала, разгоревшегося в дорожной сфере, оказалось предприятие «Т-Транс», являющееся главным подрядчиком регионального минтранспорта. Компания была учреждена в декабре 2020 года и за это время заключила контрактов на 29 миллиардов рублей. Нерядовой ситуацией заинтересовались представители силовых ведомств. В картельном сговоре на торгах в ФАС заподозрили пять предприятий — «Т-Транс», «Дорспецстрой», «Таганрогское ДСУ», «Ростовское ДСУ», а также «РостовАвтоДорСтрой». В минтранспорта и офисах подозреваемых компаний были проведены обыски.