Министр транспорта Ростовской области Окунев не разрешил проблему дорожной сферы

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
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Updated Сегодня, 15:22
В Ростовской области для сезона отпусков характерны многочасовые очереди из автомобилей, которые выстраиваются как в сторону черноморских курортов, так и в обратном направлении. Тем не менее в этом году региону удалось побить своеобразный антирекорд. Автомобильная пробка в конце марта растянулась на сотню километров трассы. В качестве причин были озвучены ремонтные работы, некачественная уборка дорожного полотна и снегопад.
Не секрет, что сложные ситуации в дорожной отрасли Ростовской области возникали и ранее. В ряде случаев в них фигурировал глава минтранспорта и замглавы региона Владимир Окунев, курирующий сферу строительства и дорожно-транспортную отрасль. Об этом информируют «Новые Известия».
В одном из инцидентов 2020 года в центре скандала, разгоревшегося в дорожной сфере, оказалось предприятие «Т-Транс», являющееся главным подрядчиком регионального минтранспорта. Компания была учреждена в декабре 2020 года и за это время заключила контрактов на 29 миллиардов рублей. Нерядовой ситуацией заинтересовались представители силовых ведомств. В картельном сговоре на торгах в ФАС заподозрили пять предприятий — «Т-Транс», «Дорспецстрой», «Таганрогское ДСУ», «Ростовское ДСУ», а также «РостовАвтоДорСтрой». В минтранспорта и офисах подозреваемых компаний были проведены обыски.
Очередная спорная ситуация возникла в Ростовской области в 2021 году — в сфере не освоили 390 миллионов рублей, выделенные на нанесение разметки и дорожные работы в муниципалитетах. По словам замглавы региона, за это несут ответственность сами муниципалитеты, поскольку там не произвели своевременного оформления соответствующей документации.
В прошлом году в судебном порядке ФАС удалось доказать факт сговора органов региональной власти и подрядчика во время проведения ремонта моста на улице Малиновского. Сумма в 2,25 миллиарда рублей досталась предприятию «Ростовавтомост», победившему в закупке.
В марте 2022 года в ФАС вновь выступили с заявлением о сговоре по факту распределения 24 миллиардов рублей. Фигурантами дела снова стали те же предприятия: «Т-Транс», «РостовАвтоДорСтрой», таганрогское и ростовское ДСУ, а также «Тацинское ДСУ» и «ВолгоградАвтоДорСтрой».
По данным ФАС, вследствие сговора была ограничена конкуренция в 121 аукционе по отбору подрядчика для строительно-ремонтных работ и обслуживания дорог. Ситуация затронула сразу три субъекта Российской Федерации — Ростовскую и Волгоградскую области и Республику Адыгею.
Результатом выяснения обстоятельств мартовского стокилометрового коллапса со стороны чиновников региона стало перекладывание ответственности на государственное предприятие «Автодор». По словам Владимира Окунева, участок автотрассы на территории подведомственного ему субъекта содержится хуже, чем в соседних регионах.