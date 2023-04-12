Коронавирус кончился? Что будет дальше с ковид-госпиталями в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров 11 апреля рассказал о том, что ковид-госпиталь в столице Зауралья Сибае будет преобразован в обычный, а не инфекционный, многопрофильный госпиталь или же как выразился глава «в нормальные многопрофильные больницы».