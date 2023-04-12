mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:58

Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

Изображение материала

Коронавирус кончился? Что будет дальше с ковид-госпиталями в Башкирии

12 апреля 2023, 09:58
Фото: 1MI
Глава республики рассказал о судьбе ковид-госпиталя в Сибае и, вероятно, в Туймазах.

Глава Башкирии Радий Хабиров 11 апреля рассказал о том, что ковид-госпиталь в столице Зауралья Сибае будет преобразован в обычный, а не инфекционный, многопрофильный госпиталь или же как выразился глава «в нормальные многопрофильные больницы».

Тем более, что в пока еще инфекционных госпиталях замечательные условия, коллектив профессионалов и хорошая техника.

— Мы всегда исходили из того, что коронавирус когда-нибудь уйдет. Но клинико-диагностические инфекционные центры, которые мы построили в Башкортостане для борьбы с ковидом, должны продолжать свою работу, — сообщил глава на своей странице в социальной сети и пожелал всем здоровья.

Напомним, идея строительства инфекционных госпиталей принадлежит премьер-министру Башкирии Андрею Назарову, одному из известнейших уроженцев Сибая. В минувшем октябре государственной премии в области науки и техники за 2022 год удостоили коллектив, создавший концепцию медучреждения, спроектировавший и построивший объекты, однако сам Назаров попросил Хабирова не награждать его лично.

Премьер Башкирии Андрей Назаров отказался от награды за ковид-госпитали
Узнать подробнее
Читайте также:
Стало известно, кого сократят в ковид-госпиталях в Башкирии в первую очередь
#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество
Подпишитесь
Что происходит в Иглино спустя неделю после поножовщины среди семиклассниц в школе
Сегодня, 08:57
Убрать нельзя оставить: что происходит с памятником Салавата Юлаева
Вчера, 13:35
Условное право: как Башкирия копит льготников не землю
Сегодня, 06:39
Озвучены сумма капремонта Шакшинского моста в Уфе и примерная дата открытия
Сегодня, 07:34
В Уфе открыли «суперумную» остановку за 1,6 млн рублей: как она выглядит
Вчера, 08:30
Летевший в Уфу самолет столкнулся с птицей на высоте порядка 6 тысяч футов
Сегодня, 08:07