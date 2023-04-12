Коронавирус кончился? Что будет дальше с ковид-госпиталями в Башкирии

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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Глава Башкирии Радий Хабиров 11 апреля рассказал о том, что ковид-госпиталь в столице Зауралья Сибае будет преобразован в обычный, а не инфекционный, многопрофильный госпиталь или же как выразился глава «в нормальные многопрофильные больницы».
Тем более, что в пока еще инфекционных госпиталях замечательные условия, коллектив профессионалов и хорошая техника.
— Мы всегда исходили из того, что коронавирус когда-нибудь уйдет. Но клинико-диагностические инфекционные центры, которые мы построили в Башкортостане для борьбы с ковидом, должны продолжать свою работу, — сообщил глава на своей странице в социальной сети и пожелал всем здоровья.
Напомним, идея строительства инфекционных госпиталей принадлежит премьер-министру Башкирии Андрею Назарову, одному из известнейших уроженцев Сибая. В минувшем октябре государственной премии в области науки и техники за 2022 год удостоили коллектив, создавший концепцию медучреждения, спроектировавший и построивший объекты, однако сам Назаров попросил Хабирова не награждать его лично.