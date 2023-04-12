Исследователи нашли скрытую главу библейского текста, относящуюся к 6 веку н.э.

Повторное использование страниц было распространенной практикой в раннем Средневековье из-за нехватки пергамента. Обнаруженный текст содержит несколько неизвестных ранее деталей, но не имеет больших разночтений с канонической версией Евангелия. Ученые считают, что найденный фрагмент может помочь расширить наши знания о древнесирийском языке и ранних переводах Евангелия.