Исследователи нашли скрытую главу библейского текста, относящуюся к 6 веку н.э.

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Фрагмент был найден под тремя слоями более позднего текста с помощью ультрафиолетового излучения, сообщает издание rtvi.com.
Повторное использование страниц было распространенной практикой в раннем Средневековье из-за нехватки пергамента. Обнаруженный текст содержит несколько неизвестных ранее деталей, но не имеет больших разночтений с канонической версией Евангелия. Ученые считают, что найденный фрагмент может помочь расширить наши знания о древнесирийском языке и ранних переводах Евангелия.