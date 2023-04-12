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Posted Сегодня, 16:17

Published Сегодня, 16:17

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Updated Сегодня, 16:19

Исследователи нашли скрытую главу библейского текста, относящуюся к 6 веку н.э.

12 апреля 2023, 16:17
Ученые из Австрийской академии наук обнаружили скрытую главу Евангелия от Матфея, переведенную на древнесирийский язык и относящуюся к 6 веку н.э.

Фрагмент был найден под тремя слоями более позднего текста с помощью ультрафиолетового излучения, сообщает издание rtvi.com.

Повторное использование страниц было распространенной практикой в раннем Средневековье из-за нехватки пергамента. Обнаруженный текст содержит несколько неизвестных ранее деталей, но не имеет больших разночтений с канонической версией Евангелия. Ученые считают, что найденный фрагмент может помочь расширить наши знания о древнесирийском языке и ранних переводах Евангелия.

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