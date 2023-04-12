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Экс-первого зампрокурора Башкирии Олега Горбунова могут приговорить к 19 годам тюрьмы

12 апреля 2023, 05:57
Фото: 1MI
Помимо этого сторона обвинения требует взыскать с него штраф в размере 80 млн рублей

Гособвинение озвучило сроки заключения для подсудимых по так называемому «прокурорскому» делу. Об этом Mkset сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Так, гособвинитель настаивает на тюремном сроке 19 лет и штрафу в размере 80 миллионов рублей для первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова. Экс-прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина он просит приговорить к 18 годам и 80 миллионам рублей штрафа. Экс-заместителя начальника по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью—начальника отдела по надзору за процессуальной деятельностью в органах СК РФ прокуратуры республики Артура Шаретдинова — к 9 годам и штрафу в размере 24 миллиона рублей. Адвокату Рашиду Сафееву он просит назначить 9 лет лишения свободы и штраф — 15 миллионов рублей.

Предпринимателю Феиму Мухитову и предпринимателю-юристу, экс-депутату горсовета Уфы Вадиму Рамазанову гособвинитель попросил назначить 5 и 7 лет условно и по 40 миллионов рублей штрафа.

Напомним, в 2018 году СКР возбудил несколько уголовных дел по фактам получения и передачи взяток башкирскими прокурорами, предпринимателями и чиновниками. В октябре Олега Горбунова задержали в московском аэропорту Шереметьево при вылете в Германию. Помимо этого группе лиц были также предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями.

Отметим, что фигуранты уголовного дела подозреваются во взяточничестве. По версии обвинения, Горбунов и другие за незаконное вознаграждения оказывали помощь в «решении вопросов», в том числе прекращали следствие.

#Азамат Нухов
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