Экс-первого зампрокурора Башкирии Олега Горбунова могут приговорить к 19 годам тюрьмы

Так, гособвинитель настаивает на тюремном сроке 19 лет и штрафу в размере 80 миллионов рублей для первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова. Экс-прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина он просит приговорить к 18 годам и 80 миллионам рублей штрафа. Экс-заместителя начальника по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью—начальника отдела по надзору за процессуальной деятельностью в органах СК РФ прокуратуры республики Артура Шаретдинова — к 9 годам и штрафу в размере 24 миллиона рублей. Адвокату Рашиду Сафееву он просит назначить 9 лет лишения свободы и штраф — 15 миллионов рублей.