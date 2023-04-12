«Дом смерти» в Уфе продолжает жатву: 17-летняя девушка упала с 5 этажа и чудом выжила

Как сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы все обстоятельства происшествия уточняются. Однако СМИ еще раньше публиковали, что девушка предположительно прогуливалась по «Дому смерти» в компании молодого человека и оступилась. Так что очевидным обстоятельством продолжает оставаться тот факт, что в опасный объект, огороженный лишь хлипким профнастиловым намеком на забор, в доступе у подростков и у детей. И «Дом смерти» вопреки здравому смыслу продолжает свою жатву, на этот раз, к счастью не смертельную.