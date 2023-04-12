«Дом смерти» в Уфе продолжает жатву: 17-летняя девушка упала с 5 этажа и чудом выжила

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Долгострой в центре Уфы по адресу улица Кирова, 43/2, уже давно более известный как «Дом смерти» все никак не наестся и продолжает увеличивать список своих жертво. Сегодня, 12 апреля в доме с дурной славой произошло очередное ЧП, 17-летняя девушка упала с 5-этажа, к счастью она выжила и сейчас ей занимаются медики. Но кто займется «Домом смерти» — все еще открытый вопрос.
Первый несчастный случай произошел здесь в январе 2018 года. В шахтах рабочие обнаружили тело девушки — ей оказалась 22-летняя студентка Гузель Г. Примечательно, что тело девушки нашли лишь спустя месяц после начала ее поисков. С каждым годом количество жертв неумолимо растет. Но никто не может или не хочет повлиять на ситуацию. В центре города за хлипким забором продолжает стоять дом, где гибнут и получают травмы дети. Разумеется недострой остается и точкой притяжения для маргиналов разного рода.
Как сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы все обстоятельства происшествия уточняются. Однако СМИ еще раньше публиковали, что девушка предположительно прогуливалась по «Дому смерти» в компании молодого человека и оступилась. Так что очевидным обстоятельством продолжает оставаться тот факт, что в опасный объект, огороженный лишь хлипким профнастиловым намеком на забор, в доступе у подростков и у детей. И «Дом смерти» вопреки здравому смыслу продолжает свою жатву, на этот раз, к счастью не смертельную.
В прошлом октябре перед «Прямой линией» с главой республики Радием Хабировым на его странице появился крик души уфимки Карины Р., проживающей напротив жуткого дама и уверенно называющей его пристанищем бомжей и наркоманов.
— Больше 15 лет стоит. А теперь и по количеству убийств и самоубийств шокирует. Территория открыта. Хоть и есть забор. Я живу в доме напротив. Нередко наблюдаю как на крыше появляются некие люди, подростки. Раз этот дом спрятан во дворах значит надо его игнорировать столько лет? Центр города! Радий Фаритович, помогите остановить безобразие! Только Вы можете! , — умоляла главу жительница столицы.
«Дому смерти» не помогла даже голодовка его дольщиков. Разумеется недострои не появляются из ниоткуда. Когда-то люди покупали квартиры и брали ипотеки в прекрасном доме в центре Уфы и ни о каком «Доме смерти» никто и помыслить не мог. Почти год назад отчаявшиеся дольщики дома объявили голодовку, которая продлилась три недели. И тогда, в августе казалось, что она принесла результаты.
10 августа 2022 года состоялось совещание дольщиков с главой республики Радием Хабировым, участие в обсуждении также приняли представители Минстроя Башкирии и СПЧ республики. По словам члена правления кооператива Аллы Васильевой в ходе конструктивного диалога были приняты ключевые решения по вопросу завершения строительства долгостроя.
По итогам совещания дано было поручение подготовить кассацию на решение судов, которые отказали признавать застройщика дома («Спортивно-реабилитационный центр инвалидов по зрению „Луч“») банкротом. Отметим, что именно этот отказ называли основным препятствием для передачи дома новому застройщику, а также в другом случае — принятию решения о выплате компенсаций дольщикам.
Это было в августе., а в сентябре и в октябре у дома смерти снова нашли тела подростков. По словам самих обманутых дольщиков, в итоге было принято решение завершить долгострой. Но долгострой никто не пытается ни завершить, ни хотя бы ограничить к нему доступ.