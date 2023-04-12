Что происходит в Иглино спустя неделю после поножовщины среди семиклассниц в школе

Так, знакомые с семьей Камиллы С. (имя девочки здесь и далее изменено — прим.ред) до предела возмущены тем, что в интернете распространяется информация о том, что девочка якобы детдомовская. Ставят под сомнение они и информацию о том, что Камилла состояла на учете у психолога в школе — несмотря на то, что это официальная версия, о которой сообщали власти.