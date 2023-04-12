Что происходит в Иглино спустя неделю после поножовщины среди семиклассниц в школе

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:59
Пока в информационном поле поутихла история с поножовщиной в Иглинской школе № 2, в самом селе тема продолжает оставаться на гребне волны. Те, чьи дети учится в селе, где все друг друга знают, очень заинтересованы в том, чтобы знать правду о буллинге в школе.
Так, знакомые с семьей Камиллы С. (имя девочки здесь и далее изменено — прим.ред) до предела возмущены тем, что в интернете распространяется информация о том, что девочка якобы детдомовская. Ставят под сомнение они и информацию о том, что Камилла состояла на учете у психолога в школе — несмотря на то, что это официальная версия, о которой сообщали власти.
Версии сторон разнятся буквально противоположно. Якобы нелюдимая девочка-одиночка, у которой не было друзей, по мнению знакомых семьи, очень даже дружелюбна, просто проявлять эту дружелюбность в классе, где ее с первого класса якобы ущемляли из-за финансового положения семьи, ей якобы было сложно.
— Камиллу сразу невзлюбили несколько девочек в классе. Она тихая, из обычной семьи, причем многодетной — идеальная жертва. Одевали девочку не так нарядно, как остальных. Естественно, не было речи никакой о модных гаджетах. Её тюкали даже за отсутствие маникюра, — рассказывает знакомая семьи Ольга В. (здесь и далее имя изменено — прим. ред.).
По словам собеседницы Mkset, неформальные лидеры класса якобы сделали издевательства и травлю Камиллы чем-то вроде «обязаловки», чтобы самому не стать жертвой насмешек и подколов, ученику было достаточно вместе со всеми «презирать» Камиллу, которая отличалась от остальных детей. Очки, тихий нрав, увлечение аниме, — трави не хочу.
Боли в историю добавляет и то, что Камилла, со слов Ольги Б., очень трепетно и с сочувствием относится к маме, которая воспитывает еще двоих младших детей. Женщине приходится нелегко, и старшая дочь не несла домой проблемы, не делилась своей болью с мамой. И в какой-то момент боль выплеснулась вот таким вот опасным образом.
Девочка до сих пор находится под наблюдением врачей и по привычке «говорит на бумаге», то есть много рисует. Что будет дальше с ребенком — вопрос открытый, но пока девочка с мамой пребывает в больнице, в соцсетях продолжается уже открытая травля. Некоторые родители требуют «публичной казни» и мечтают о насколько это возможно строгом наказании для семьи.
Отдельно Ольга В. в разговоре с журналистом высказалась и о том, как взрослые не только якобы не пресекают травлю в детском коллективе, но и якобы возглавляют и инициируют ее.
— Сразу после того инцидента в родительских чатах начался сущий кошмар и охота на ведьм. Я вам сейчас не про Камиллин класс говорю, страшно представить, что в нем происходило. В чате моего ребенка в тот же день начали клеймить тех, кто не так одевается или не нравится заводилам в классе. Были и конкретные обвинения, притянутые за уши. Мол, если ребенок рисует не лютики-цветочки и отличается от других мечтами и суждениями, то он потенциально опасен. И это взрослые люди. И в их семьях растут дети, — сетует Ольга.
Женщина поделилась и конкретным примером о том, на почве чего взрослые люди, с ее слов, стали травить ее ребенка, но попросила не указывать его в материале, опасаясь преследования толпы.
Напомним, прошлая неделя для Башкирии стала очень «богатой» на трагедии в школах. В среду, 5 апреля произошел инцидент в Иглинской школе № 2. На перемене Камилла С. ударила кухонным ножом двоих одноклассниц. Девочки пострадали не сильно, после оказания медпомощи их отпустили домой. А уже на следующий день в Иглино прибыла комиссия по противодействию травле. Депутаты Курултая и детский омбудсмен Ольга Панчихина традиционно пришли к выводу, что «все не так однозначно» и пообещали разобраться в проблеме досконально. И этого ждет, пожалуй, все Иглино.