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Буцаев: В Башкирии построят 2 мусороперерабатывающих завода мощностью 205 тыс. тонн

12 апреля 2023, 18:15
Фото: reo.ru
Два объекта обращения с ТКО общей мощностью 205 тысяч тонн начнут работу в Башкирии до конца 2025 года. ППК «РЭО» поддержит создание двух КПО на 3,9 млрд рублей при общей сумме инвестиций 4,4 млрд. Правительство республики подписало с инвестором концессионные соглашения на создание объектов.

«Заключены две концессии на общую сумму 4,374 миллиарда рублей, в рамках которых в Башкирии будут построены комплексные объекты обращения с ТКО. Общая мощность обработки объектов составит 205 тысяч тонн в год, утилизации — 73 тысячи тонн в год», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев. По его словам, РЭО планирует обеспечить финансирование проектов за счет средств от выпуска своих облигаций в размере до 95% общего объема инвестиций, что составит около 3,914 миллиарда рублей. Об этом информирует 360tv.

Премьер-министр правительства Башкортостана указал на то, что осуществляемые меры в республике направлены на результат. Все запланированные мероприятия выполняются в заданные сроки.

«Ввод в эксплуатацию комплексных объектов обращения с ТКО позволит нам ликвидировать проблему переполнения действующих полигонов на территории зоны деятельности регионального оператора № 2», — заявил премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров. Он также выразил надежду, что данные меры позволят достигнуть показателей нацпроекта «Экология» в части 100-процентной сортировки и уменьшения размещения отходов на полигонах на 50 процентов.

Предполагается, что мусороперерабатывающие комплексы будут построены в Краснокамском (мощность обработки — 115 тысяч тонн, утилизации — 41 тысяча тонн, инвестиции — 2,317 миллиарда рублей) и Дюртюлинском (мощность обработки — 90 тысяч тонн, утилизации — 32 тысячи тонн, инвестиции — 2,056 миллиарда рублей) районах.

Заместитель гендиректора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев рассказал, что оператор планирует предоставить поддержку в подготовке технического задания и разработке проектной документации, а также ожидает, что финансовое закрытие состоится уже в начале 2024 года и инвестор выйдет на стройплощадку.

Известно, что концессионные соглашения заключены между правительством Республики Башкортостан и компаниями ООО «Русэкогрупп - Краснокамск», ООО «Русэкогрупп - Дюртюлинский». Суммы по инвестициям приведены с учетом НДС.

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