Буцаев: В Башкирии построят 2 мусороперерабатывающих завода мощностью 205 тыс. тонн

«Заключены две концессии на общую сумму 4,374 миллиарда рублей, в рамках которых в Башкирии будут построены комплексные объекты обращения с ТКО. Общая мощность обработки объектов составит 205 тысяч тонн в год, утилизации — 73 тысячи тонн в год», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев. По его словам, РЭО планирует обеспечить финансирование проектов за счет средств от выпуска своих облигаций в размере до 95% общего объема инвестиций, что составит около 3,914 миллиарда рублей. Об этом информирует 360tv.