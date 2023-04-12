Буцаев: В Башкирии построят 2 мусороперерабатывающих завода мощностью 205 тыс. тонн

Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
«Заключены две концессии на общую сумму 4,374 миллиарда рублей, в рамках которых в Башкирии будут построены комплексные объекты обращения с ТКО. Общая мощность обработки объектов составит 205 тысяч тонн в год, утилизации — 73 тысячи тонн в год», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев. По его словам, РЭО планирует обеспечить финансирование проектов за счет средств от выпуска своих облигаций в размере до 95% общего объема инвестиций, что составит около 3,914 миллиарда рублей. Об этом информирует 360tv.
Премьер-министр правительства Башкортостана указал на то, что осуществляемые меры в республике направлены на результат. Все запланированные мероприятия выполняются в заданные сроки.
«Ввод в эксплуатацию комплексных объектов обращения с ТКО позволит нам ликвидировать проблему переполнения действующих полигонов на территории зоны деятельности регионального оператора № 2», — заявил премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров. Он также выразил надежду, что данные меры позволят достигнуть показателей нацпроекта «Экология» в части 100-процентной сортировки и уменьшения размещения отходов на полигонах на 50 процентов.
Предполагается, что мусороперерабатывающие комплексы будут построены в Краснокамском (мощность обработки — 115 тысяч тонн, утилизации — 41 тысяча тонн, инвестиции — 2,317 миллиарда рублей) и Дюртюлинском (мощность обработки — 90 тысяч тонн, утилизации — 32 тысячи тонн, инвестиции — 2,056 миллиарда рублей) районах.
Заместитель гендиректора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев рассказал, что оператор планирует предоставить поддержку в подготовке технического задания и разработке проектной документации, а также ожидает, что финансовое закрытие состоится уже в начале 2024 года и инвестор выйдет на стройплощадку.
Известно, что концессионные соглашения заключены между правительством Республики Башкортостан и компаниями ООО «Русэкогрупп - Краснокамск», ООО «Русэкогрупп - Дюртюлинский». Суммы по инвестициям приведены с учетом НДС.