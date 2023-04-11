Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
В начале марта 2023 года на портале правовой информации появился приказ Министерства обороны о наборе добровольцев. Документ определяет условия поступления в добровольческие формирования, правила пребывания в них, порядок заключения контракта на военную службу.
После публикации приказа жители многих субъектов Российской Федерации стали массово получать повестки в военкомат. На это обратили внимание СМИ, после чего появилась информация, что Министерство обороны планирует массовый набор добровольцев на СВО. Сообщалось, что до конца 2023 года план по набору контрактников составляет порядка 400 тысяч человек.
Квоты по набору добровольцев на СВО, как утверждается в СМИ, уже спущены в регионы. Каждый субъект РФ должен набрать определенное количество контрактников в своих муниципалитетах. Официального подтверждения данной информации на уровне правительства либо Министерства обороны нет.
Тем не менее работа по привлечению добровольцев на контрактную службу уже ведется в регионах. Например, в Башкирии стали формироваться новые региональные добровольческие батальоны для участия в СВО, работа по набору добровольцев ведется в территориальных МФЦ и военкоматах.
В свою очередь, военком Республики Башкортостан Михаил Блажевич заявил, что в регионе возросло количество добровольцев на СВО. По его мнению, это связано с тем, что в Башкирию начали приезжать в отпуск мобилизованные из зоны СВО. Участники спецоперации делятся своими впечатлениями и опытом, что повышает интерес башкиров к контрактной службе. Из-за большого количества добровольцев, по словам военкома, было принято решение о формировании еще трех региональных добровольческих батальонов.
Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров:
«Инициатива создать добровольческие формирования получила отклик в обществе, поэтому сегодня очень активно идут наши граждане, которые хотят служить и вступают в ряды добровольцев. Главой республики поставлена задача всем структурам власти максимально поддержать эту инициативу, поэтому работа с общественным штабом идет. Уже сегодня более 600 человек написали заявление для того, чтобы войти в состав новых батальонов. На этой неделе планируется подвести промежуточный итог, чтобы готовить их, чтобы они могли пойти в зону СВО».
В региональные добровольческие батальоны в Уфе может записаться любой желающий возрастом от 18 до 60 лет. Отмечается, что принимаются добровольцы с боевым опытом и не служившие в армии, ранее судимые (но с погашенной судимостью), медработники.
Консультации по поступлению в добровольческие отряды Башкирии для участия в СВО можно получить:
Кроме того, в Уфе в ближайшее время будут созданы мобильные пункты набора добровольцев на СВО.
Процедура набора желающих отправиться добровольцем на СВО регламентируется приказом Минобороны. Уфимцам для начала советуют обратиться в территориальные военкоматы с минимальным пакетом документов: справкой о несудимости, справкой о составе семьи и состоянии здоровья. Заявление на контрактную службу можно также направить через портал «Госуслуги» или в офисах МФЦ Уфы.
После проверки в районном военкомате гражданина направят на медобследование: проверят отсутствие хронических заболеваний и травм, проведут собеседование с психологом. Затем у кандидата проверят уровень соответствия требованиям физподготовки: надо будет сдать нормативы по бегу и физическим упражнениям.
После прохождения всех этапов отбора данные добровольца отправят в сборный пункт в Уфе, где будет решаться вопрос по каждому кандидату индивидуально.
Отмечается, что служба в региональных добровольческих формированиях Башкирии полностью официальная. Контракт заключается непосредственно с Минобороны, поэтому за добровольцем сохраняются все привилегии военнослужащего.
С середины марта 2023 года уфимцы стали массово получать повестки в военкомат. Мужчины стали опасаться, что началась вторая волна частичной мобилизации и их могут отправить прямо из военкомата на СВО.
Однако в военкоматах объяснили рассылку повесток уфимцам уточнением данных о состоящих на воинском учете. Сейчас в российских военкоматах идет работа по актуализации информации по мужчинам, состоящим в запасе. Эта обычная процедура, которая не имеет отношения к частичной мобилизации.
Уфимцы, пришедшие по повестке в военкомат, подтвердили эту информацию. По их словам, в военкомате действительно уточнили данные и предложили подписать контракт с Вооруженными Силами РФ. Но при отказе поступить добровольцем мужчин спокойно отпускали домой.
Военком Башкирии Михаил Блажевич сообщил, что в республике начался очередной весенний призыв на срочную службу. Повестки с 1 апреля стали получать молодые люди возрастом от 18 до 27 лет.
Нынешняя призывная кампания, по словам военкома, будет проходить по тем же правилам: возраст срочников и срок службы не изменились. Всего в регионе планируется призвать в рамках весеннего призыва порядка 5,5 тысячи новобранцев.
Все остальные граждане, которые будут получать повестки в военкоматы в апреле 2023 года, вызываются исключительно для сверки данных. Их не планируется направлять в зону СВО.
Уфимцев, которых призовут на срочную службу, не будут направлять на СВО и привлекать для выполнения боевых задач в горячих точках. Молодые люди могут принять участие в СВО только по собственному желанию, заключив соответствующий контракт с Минобороны.
Срочники также могут привлекаться для участия в миротворческих миссиях. Соответствующий законопроект был одобрен Госдумой 4 апреля 2023 года. Поправки в закон предполагают, что срочники после соответствующей подготовки могут принимать участие в миротворческих миссиях.
При этом в Комитете по обороне Госдумы пообещали, что срочники будут выполнять «упрощенные задачи», то есть обеспечивать миротворческие миссии, а не участвовать в боевых задачах.
Военный комиссар Республики Башкортостан Михаил Блажевич:
«Это уже третий призыв, когда людей беспокоит этот вопрос. И в подтверждение тому уже два призыва в 2022 году: ребята в зону специальной военной операции не отправлялись. Мы обещаем, что ребята, призванные в этот призыв, также не попадут в зону проведения специальной военной операции, отслужат свои установленные сроки в частях, расположенных на территории РФ (вне зоны проведения СВО)».