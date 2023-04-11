В свою очередь, военком Республики Башкортостан Михаил Блажевич заявил, что в регионе возросло количество добровольцев на СВО. По его мнению, это связано с тем, что в Башкирию начали приезжать в отпуск мобилизованные из зоны СВО. Участники спецоперации делятся своими впечатлениями и опытом, что повышает интерес башкиров к контрактной службе. Из-за большого количества добровольцев, по словам военкома, было принято решение о формировании еще трех региональных добровольческих батальонов.