В Уфе открыли «суперумную» остановку за 1,6 млн рублей: как она выглядит

Сама остановка представляет собой довольно небольшой прямоугольный павильон часть которого стеклянная. Войти в него можно со стороны проезжей части, через автоматические двери и с торца через обычную дверь. Заявляется, что остановка оснащена пандусом для маломобильных групп населения, однако Mkset его не обнаружил. Можно предположить, что пандус появится позже, и по логике его должны смонтировать перед раздвижными дверями.