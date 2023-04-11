В Уфе открыли «суперумную» остановку за 1,6 млн рублей: как она выглядит

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
В Уфе появилась новая умная остановка закрытого типа: когда в ней летом не жарко, а зимой не холодно. Мы уже делали репортаж из теплых уфимских остановок старого типа, а теперь решили посмотреть на новую.
Сама остановка представляет собой довольно небольшой прямоугольный павильон часть которого стеклянная. Войти в него можно со стороны проезжей части, через автоматические двери и с торца через обычную дверь. Заявляется, что остановка оснащена пандусом для маломобильных групп населения, однако Mkset его не обнаружил. Можно предположить, что пандус появится позже, и по логике его должны смонтировать перед раздвижными дверями.
Внутри павильончика две небольшие скамьи, табло с расписанием прибытия автобусов и стенд с правилами пользования общественным транспортом. Под потолком — кондиционер.
На новой остановке можно зарядить телефон, есть кнопка вызова службы экстренной помощи. Вечером в понедельник, когда корреспондент побывал на остановке, панель под табло была снята монтажниками. В тот момент были видны все «внутренности» остановки- автоматика, провода, выключатель.
В часы пик в новом павильоне не было ни души. Вероятно, потому, что рядом рабочие продолжали устранять какие-то в павильоне какие-то недоделки. На уличной скамье они разложили дрели, молотки и еще какие-то инструменты. На стремянках лежала балка — судя по всему, часть остановочного павильона. Изнутри тянулся провод. Конечно, никто не решался зайти внутрь.
Внутри павильона места не очень много. Впрочем, пассажиры могут предпочесть оставаться на улице — так удобнее следить за подъезжающими автобусами, ведь на табло они отображаются далеко не все, да сама система часто дает сбои.
По той же причине открытую часть остановки логично было бы делать не в левой ее части, а в правой. Тогда те, кто находится внутри, могли бы наблюдать за транспортом через левый остекленный торец.
Пока на новой остановке чистота и приятный запах отделочных материалов. Но если павильон облюбуют бродяги, а между досок будут лепить жвачки и запихивать туда мусор, приятные ощущения от нахождения в павильоне быстро пропадут. Остается надеется, что коммунальные службы будут пристально следить за сохранением здесь чистоты.
Стоит ли остановка потраченных на нее более 1,6 млн рублей? Если спасет кого-то от обморожения зимой — то, пожалуй, да. Но вообще-то лучше, если бы (в дневные и вечерние часы) транспорт ходил регулярно и в достаточном количестве. Люди вряд ли выберут даже комфортное длительное ожидание вместо быстрого приезда домой, время дороже.