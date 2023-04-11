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В Уфе более 250 человек не пришли в военкоматы без уважительной причины

11 апреля 2023, 09:36
Фото: 1MI
О ситуации с весенним призывом в республике рассказал начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата

Около 150 уфимцев не явились на призывные комиссии, не имея на то уважительной причины. При этом 25 человек уже были привлечены к административной ответственности. Об этом сообщил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата республики Сергей Нетунаев.

Нетунаев отметил, что в соответствии с указом президента Владимира Путина об увеличении численности вооруженных сил, увеличивается численность как служащих по контракту, так и по призыву.

— На весенний призыв увеличена численность военнослужащих по призыву на 10% по сравнению с прошлым годом. Это касается всех регионов, ну и в целом муниципальных образований. Для республики — штаба центрального военного округа установлена задание более 5,5 тысяч человек, из них свыше одной тысячи человек — это задание для муниципалитетов города Уфы. В период призывной компании в городе на призывные комиссии подлежит вызову свыше 6 тысяч человек. На сегодняшний день на призывные комиссии прибыло уже 843 человека — почти 13% от общего количества подлежащих вызову, но в то-де время порядка 150 человек не прибыли на призывные комиссии без уважительных причин. В отношении ряда граждан уже проведено разбирательство — 25 человек привлечены к административной ответственности, по остальным гражданам военные комиссариаты разбираются, — прокомментировал ситуацию представитель военного комиссариата.

Помимо этого, по словам Нетунаева, в войска на апрель-месяц Уфе необходимо отправить порядка 80 человек — 8% от задания, в период с 15 мая 6 июня ещё порядка ста человек и уже с 16 мая пойдут массовые отправки граждан в войска. При этом подчеркивается важность обеспечения взаимодействия военных комиссариатов с учреждениями средне-профессионального образования. В частности, это необходимо для установления «конкретных дат окончания образовательных организаций в целях оперативного принятия решений в отношении данных граждан призывными комиссиями».

Напомним, ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов высказался о проведении новой волны мобилизации в России. Помимо текущих планов российских властей  депутат также озвучил, что новые правила получения повесток коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных.

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#Азамат Нухов#Общество
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