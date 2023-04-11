В Уфе более 250 человек не пришли в военкоматы без уважительной причины

Помимо этого, по словам Нетунаева, в войска на апрель-месяц Уфе необходимо отправить порядка 80 человек — 8% от задания, в период с 15 мая 6 июня ещё порядка ста человек и уже с 16 мая пойдут массовые отправки граждан в войска. При этом подчеркивается важность обеспечения взаимодействия военных комиссариатов с учреждениями средне-профессионального образования. В частности, это необходимо для установления «конкретных дат окончания образовательных организаций в целях оперативного принятия решений в отношении данных граждан призывными комиссиями».