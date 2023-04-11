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В Башкирии ожидается потепление до +19 градусов и небольшие дожди

11 апреля 2023, 03:40
Фото: 1MI
Прогноз погоды по республике на ближайшие дни публикует Башгидрометцентр

Теплая погода без существенных осадков ожидает жителей республики в ближайшие дни. Об этом сообщает Башгидрометцентр.

По данным синоптиков, сегодня, 11 апреля, температура воздуха днем составит +8, +13 градусов. Существенных осадков в течение ближайших 24 часов не предвидится, ветер северо-западный, переходящий на западный умеренный.

В среду, 12 апреля, температура воздуха ночью 0, -5 градусов, днем +12, +17 градусов. Без существенных осадков, ветер юго-западный, западный слабый.

В четверг, 13 апреля, потеплеет ещё сильнее — температура воздуха ночью 0, +5 градусов, днем +14, +19. Существенных осадков не прогнозируется, однако в южных районах республики все же пройдут небольшие дожди. Ветер северный, северо-восточный умеренный.

#Азамат Нухов
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