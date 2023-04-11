В Башкирии ожидается потепление до +19 градусов и небольшие дожди

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
Modified Сегодня, 03:54
Updated Сегодня, 03:54
Теплая погода без существенных осадков ожидает жителей республики в ближайшие дни. Об этом сообщает Башгидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня, 11 апреля, температура воздуха днем составит +8, +13 градусов. Существенных осадков в течение ближайших 24 часов не предвидится, ветер северо-западный, переходящий на западный умеренный.
В среду, 12 апреля, температура воздуха ночью 0, -5 градусов, днем +12, +17 градусов. Без существенных осадков, ветер юго-западный, западный слабый.
В четверг, 13 апреля, потеплеет ещё сильнее — температура воздуха ночью 0, +5 градусов, днем +14, +19. Существенных осадков не прогнозируется, однако в южных районах республики все же пройдут небольшие дожди. Ветер северный, северо-восточный умеренный.