В Башкирии ожидается потепление до +19 градусов и небольшие дожди

В четверг, 13 апреля, потеплеет ещё сильнее — температура воздуха ночью 0, +5 градусов, днем +14, +19. Существенных осадков не прогнозируется, однако в южных районах республики все же пройдут небольшие дожди. Ветер северный, северо-восточный умеренный.