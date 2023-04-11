mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:40

Published Сегодня, 15:40

Modified Сегодня, 15:43

Updated Сегодня, 15:43

Изображение материала

В Башкирии 12-летнего ребенка ночью бросили на вокзале в чужом городе

11 апреля 2023, 15:40
Фото: 1MI
Ребенок ехал к бабушке, а приехал в чужой город, где остался один глубокой ночью.

Следователи в городе Ишимбай начали доследственную проверку из-за обнаруженных в соцсетях данных о том, что водитель междугороднего маршрута спокойно оставил 12-летнего пассажира на конечной остановке в городе Ишимбай, хотя у рейса конечной остановкой изначально был город Салават. Там мальчика ждала его бабушка, однако в планы семьи вмешался водитель.

Следователями уже инициирована проверка по факту предоставления небезопасных услуг несовершеннолетнему. Она то и выяснит почему и насколько законно водитель сначала заехал в Салават, а затем в Ишимбай, причем не предупредив ребенка, а в Ишимбае 12-летнего пассажира он просто высадил.

— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, действиям водителя и компании-перевозчика будет дана правовая оценка, прокомментировали инцидент в пресс-службе следкома по Башкирии.

Мужчина в крови напугал пассажиров маршрутки в центре Уфы
Узнать подробнее
Читайте также:
В Уфе по дорогу в Дему задымился автобус, более 20 человек высадили на шоссе
#Ирина Деревянчук#Дети#Новости Башкирии#Общество
Подпишитесь
Убрать нельзя оставить: что происходит с памятником Салавата Юлаева
Сегодня, 13:35
В Уфе более 250 человек не пришли в военкоматы без уважительной причины
Сегодня, 09:36
В Уфе открыли «суперумную» остановку за 1,6 млн рублей: как она выглядит
Сегодня, 08:30
В редакцию издания Пруфы.рф в Уфе пришла полиция
Сегодня, 13:07
Главе скандального Уфимского района Башкирии прочат отставку в ближайшее время
Сегодня, 06:50
Будет ли новая волна мобилизации в 2023 году в России
Сегодня, 07:45