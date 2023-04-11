В Башкирии 12-летнего ребенка ночью бросили на вокзале в чужом городе

Следователями уже инициирована проверка по факту предоставления небезопасных услуг несовершеннолетнему. Она то и выяснит почему и насколько законно водитель сначала заехал в Салават, а затем в Ишимбай, причем не предупредив ребенка, а в Ишимбае 12-летнего пассажира он просто высадил.