В Башкирии 12-летнего ребенка ночью бросили на вокзале в чужом городе

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Следователи в городе Ишимбай начали доследственную проверку из-за обнаруженных в соцсетях данных о том, что водитель междугороднего маршрута спокойно оставил 12-летнего пассажира на конечной остановке в городе Ишимбай, хотя у рейса конечной остановкой изначально был город Салават. Там мальчика ждала его бабушка, однако в планы семьи вмешался водитель.
Следователями уже инициирована проверка по факту предоставления небезопасных услуг несовершеннолетнему. Она то и выяснит почему и насколько законно водитель сначала заехал в Салават, а затем в Ишимбай, причем не предупредив ребенка, а в Ишимбае 12-летнего пассажира он просто высадил.
— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, действиям водителя и компании-перевозчика будет дана правовая оценка, прокомментировали инцидент в пресс-службе следкома по Башкирии.