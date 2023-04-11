Уфимка пожаловалась на отсутствие вакцины против клещей

С вопросом о наличии вакцины от клещевого энцефалита в городских медучреждениях властям в соцсетях обратилась уфимка Аида Г. По словам женщины, она якобы не смогла вакцинироваться ни по ОМС, ни платно по причине того, что вакцины якобы нет в государственных поликлиниках.