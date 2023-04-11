Уфимка пожаловалась на отсутствие вакцины против клещей

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
С вопросом о наличии вакцины от клещевого энцефалита в городских медучреждениях властям в соцсетях обратилась уфимка Аида Г. По словам женщины, она якобы не смогла вакцинироваться ни по ОМС, ни платно по причине того, что вакцины якобы нет в государственных поликлиниках.
Помимо этого Аида также поинтересовалась, почему в Уфе еще не провели мероприятия по дезинсекции территорий от опасных насекомых. По словам уфимки, ранее её ребенок якобы поймал клеща в одном из уфимских парков. Отметим, что клещей в Уфе обнаруживали и ранее этой весной.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу регионального Минздрава.
— В Республике Башкортостан в рамках Государственной программы
«Развитие здравоохранения Республики Башкортостан» медицинские организации
ежегодно обеспечиваются вакцинами для профилактики клещевого энцефалита,
закупленными на средства республиканского бюджета, в соответствии с планами
прививок по разнарядкам, утвержденным приказами Минздрава РБ.
В текущем году для вакцинации 15 000 чел. и ревакцинации 21 000 чел. в 1-2
кварталах приказами Минздрава РБ в медицинские организации распределено
30 881 доз клещевой вакцины (60,6% от потребности 51 000 доз). В дальнейшем
планируется распределение вакцин для иммунизации в 3-4 кварталах. Клещевые
вакцины закуплены в полном объеме, — прокомментировали в министерстве.
Помимо этого в ведомстве также подчеркивают, что вакцинироваться от клещевого энцефалита жители республики могут во всех поликлиниках. При этом в отдельных медучреждениях предусмотрена также экстренная иммунопрофилактика, применяемая в течение 72 часов после укуса клеща.
Так, в приемных отделениях больниц и травмпунктах Уфы. Пациентов примут:
— Городская клиническая больница № 21 (ул. Лесной проезд, д. 3 корпус 3, 232-54-91 (круглосуточно);
— Городская клиническая больница № 5 (ул. Цюрупы, д. 84, 250-68-00 (круглосуточно);
— Городская клиническая больница № 8 г. (ул. М. Горького, д. 47, 243-25-38 (круглосуточно);
— Детская поликлиника № 4 г. Уфа (ул. Орджоникидзе, д. 15, 283-51-84, 263-00-41 (ежедневно, 08:00 — 22:00);
— Детская поликлиника № 5 г. Уфа (ул. Маршала Жукова, д. 18, 241-27-97 (ежедневно, 08:00 — 22:00);
— Республиканская детская клиническая больница (ул. Кувыкина, д. 98, 229-08-50 (круглосуточно);
— Городская клиническая больница Демского района (ул. Дагестанская,
д. 13- А, 281-47-17 (круглосуточно).