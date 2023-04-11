Убрать нельзя оставить: что происходит с памятником Салавата Юлаева

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Как стало известно Mkset, в минувшие выходные наблюдательный совет по реконструкции памятника Салавату Юлаева провел очередное совещание. Оно прошло в закрытом режиме. Ожидалось, что в понедельник, принятые решения озвучит на оперативном совещании глава Башкирии Радий Хабиров. Однако этого не произошло — то ли вопрос остается слишком «болезненным» для общества и к нему решили не привлекать большого внимания, то ли эти решения пока окончательно не приняты.
Между тем, по данным информированного источника Mkset, есть несколько вариантов реконструкции. Специалисты по результатам исследования состояния монумента склоняются к тому, что его необходимо снимать с постамента и реставрировать в специальной мастерской. Ранее звучавшие предложения по поводу демонтажа и восстановления скульптуры на специальной площадке вблизи постамента, скорее всего, будут отвергнуты.
Сейчас плохое состояние скульптуры видно невооруженным глазом, с площадки, где установлен постамент. Сквозь зеленую краску проступает неровными наплывами ржавчина: на задней правой ноге и голове коня, на корпусе и плетке всадника. Кажется, что пугающий крен тоже заметен на глаз. Скала на нижнем ярусе помечена надписями в стиле «здесь был Вася».
Состояние памятника вызывает у специалистов серьезные опасения. Предполагается, что в самом склоне произошли опасные геологические процессы, из-за которых он «ползет», а основание памятника проседает. Ранее было установлено, что в основании скульптуры имеется крен в сторону реки Белой, и с течением времени он увеличивается.
«До 450-летия Уфы памятник никто снимать не будет», — заверил Mkset информированный источник.
При этом, как раз из-за опасений, что скульптура может сильнее накрениться к Белой, было решено установить подпорки для трех несущих ног коня. Провести эти работы хотят не ранее июля. Пока скульптура будет на опорах, планируется выполнить укрепительные работы в ее основании.
Затем памятник все-таки планируют снять с постамента, увезти и начать восстанавливать. Сама скульптура состоит более чем из 60 частей, швы между ними разошлись и корродируют. Ржавчину необходимо будет снять, очистить все детали и заново их скрепить между собой.
Предстоящая реставрация памятника Салавату Юлаеву получила большой общественный резонанс. Многие жители Башкирии выступают против того, чтобы скульптуру снимали. Ранее звучали предложения провести реставрацию, не снимая коня и всадника.
Руководитель ранее занимавшейся реставрацией памятника строительной компании «Бади» Наиля Майорова считает, что правильнее будет снять фигуру с постамента.
«Здесь такая аналогия. Если на высоком шкафу у вас стоит статуэтка, и в ней появилась трещина, вы же не лезете ее там ремонтировать. Ее нужно снять, поставить рядом и ремонтировать. И здесь тоже самое», — объясняла она Mkset еще в марте.
Ранее специалисты этой компании готовили проект сохранения памятника, в котором предполагалась снять его с постамента и ремонтировать на рабочей площадке. Документация прошла экспертизу Башкультнаследия.
На тот момент эксперты выявили проблему в передней правой ноге коня. Из-за слабости конструкции, вероятно, и появился крен — памятник начал наклоняться вперед.
Наиля Майорова рассказывает, что сама скульптура отлита из чугуна, причем не очень качественного. Сплав со временем имеет свойство корродировать. «В силу своего беспокойного характера», отмечает реставратор, она на протяжении многих лет «теребила» ответственных за содержание памятника, напоминая, что за ним надо следить. Последний раз, вспоминает Наиля Майорова, «Салавата» качественно ремонтировали в 1997 году.
«Когда мы взяли памятник в работу, на нем было много слоев разной краски вплоть до зеленой, которой раньше заборы красили. Мы его очистили до металла, до блеска и провели антикоррозийную защиту. Заделали швы, заделали дырки, привели в порядок — и он стоял как новенький. Я тогда уже поднимала вопрос, что памятник надо обследовать, но тогда особо не стремились выделять деньги на это», — говорит она.
После этого памятник снова покрасили в зеленый цвет. Какие-то работы за последние годы проводились — например, пришлось ремонтировать стилобат, потому что появились дефекты в облицовке. Обследования же провели в 2019 и 2020 годах.
По словам Наили Майоровой, при хорошей организации все восстановительные работы можно сделать за полгода — но все будет зависеть от результатов последнего обследования памятника, которое проводила казанская фирма. Не исключено, что они нашли новые серьезные проблемы — например, в основании, в кургане, на котором установлен монумент. Реставратор полагает, что медлить с восстановлением памятника не нужно. Когда какая-то вещь в доме ломается, ее ведь ремонтируют, чтобы не стояла в неприличном виде.
«Все ломается, все требует ремонта. В 2022 уже можно было бы его сделать. Я говорила, что медиаструктуры должны хорошо поработать и подготовить людей к этому. О том, что памятник в плохом состоянии, мы знали уже в январе 2022 года. И я тогда уже сказала: надо готовить людей к тому, что памятник придется снимать», — отмечает она.
Однако этим не занимались, в результате в сентябре, когда опубликовали проект сохранения памятника, разразился большой скандал.
Состояние самого памятника и его основания уже давно тревожит специалистов. Ранее проведенные обследования показали, что монумент накренился и, если ничего не предпринимать, со временем может В 2020 году Верховный суд Башкирии утвердил решение нижестоящей инстанции о назначении мэрии Уфы штрафа в размере 200 тысяч рублей за плохое состояние памятника Салавату Юлаеву. В решении отмечалось, что город не следил за конной статуей и не занимался работами по ее сохранению.
В 2021 году Башкультнаследие опубликовало положительное заключение по проекту сохранения памятника. На тот момент планировался временный демонтаж конной статуи с постамента, чтобы провести необходимый ремонт. Проект предлагал заменить треть передней левой ноги коня —по мнению специалистов, она испытывала наибольшую нагрузку и была повреждена. Требовалось отлить заново дефектную часть скульптуры. Все работы должны были проходить на рабочей площадке рядом с памятником.
Однако не все жители Башкирии спокойно восприняли известие о демонтаже памятника. В октябре 2021 года башкирские активисты и общественники собрались на митинг у подножия статуи. Они опасались, что, если памятник все-таки снимут, на свое место он уже не вернется. Жители республики настаивали, чтобы ремонт проходил без снятия скульптуры с постамента. На этом митинге не обошлось без скандала: блогер Арслан Нигматьянов распылил в людей газ из перцового баллончика. В последствии было возбуждено уголовное дело, однако позже было закрыто.
В ноябре 2022 года, когда возле памятника был замечен подъемный кран, ситуация вновь обострилась. Местные жители встревожились, что монумент все-таки начали демонтировать. Однако вскоре выяснилось, что спецтехника применяется при обследовании конной статуи.
Контракт на выполнение проектно-изыскательских работ на реставрацию памятника Салавату Юлаеву мэрия заключила еще летом 2022 года. Заказчиком выступило Управление коммунального хозяйства и благоустройства, подрядчиком — казанское АО «ТСНРУ». Стоимость работ составила 14,94 млн рублей. В апреле истекает срок исполнения контракта.
Компания-проектировщик должна была провести инженерно-геологические, геодезические, экологические, гидрометеорологические изыскания и геофизические работы, определить аэродинамические характеристики объекта и предложить конструктивные решения по реставрации памятника.
В марте вице-премьер Алан Марзаев заявил, что проект по реконструкции памятника Салавату Юлаеву будут дорабатывать. Сама реконструкция же планируется в специализированном цеху.