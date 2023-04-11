Убрать нельзя оставить: что происходит с памятником Салавата Юлаева

Однако не все жители Башкирии спокойно восприняли известие о демонтаже памятника. В октябре 2021 года башкирские активисты и общественники собрались на митинг у подножия статуи. Они опасались, что, если памятник все-таки снимут, на свое место он уже не вернется. Жители республики настаивали, чтобы ремонт проходил без снятия скульптуры с постамента. На этом митинге не обошлось без скандала: блогер Арслан Нигматьянов распылил в людей газ из перцового баллончика. В последствии было возбуждено уголовное дело, однако позже было закрыто.