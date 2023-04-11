Статистики раскрыли, сколько детей родились в Башкирии в 2022 году

Также, согласно данным статистики, 33% или 11,9 тысяч от общего числа новорожденных являются вторыми по очередности, 22% (7,9 тысяч) — третьими, 6% (2,3 тысяч) — четвёртыми, 4% (1,3 тысяч) — пятыми и более.