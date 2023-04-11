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Статистики раскрыли, сколько детей родились в Башкирии в 2022 году

11 апреля 2023, 03:28
Фото: 1MI
Число первенцев в республике по итогам прошлого года составило более 12 тысяч человек

В Башкирии в 2022 году на свет появилось свыше 36 тысяч младенцев, причем более трети из них — 12,7 тысяч — являются первенцами. Данные статистики публикует Башстат.

Также, согласно данным статистики, 33% или 11,9 тысяч от общего числа новорожденных являются вторыми по очередности, 22% (7,9 тысяч) — третьими, 6% (2,3 тысяч) — четвёртыми, 4% (1,3 тысяч) — пятыми и более.

В статистическом ведомстве со ссылкой на данные переписи населения за 2021 год отметили, что удельный вес многодетных домохозяйств в республике составил 12,5% от общего числа, имеющих малолетних детей.

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#Азамат Нухов#Общество
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