Секс на «Аллее сказок», гениальные остановки и судьба памятника Салавату Юлаеву в Уфе

Кажется в истории с реконструкцией памятника Салавату Юлаеву появляется кое-какая ясность. Конкретной и официальной информации пока нет, зато есть интересные данные от надежных источников. В общем не будем нарушать интригу и перенаправим читателя к оригиналу материала, где станет понятно, останется ли памятник Салавату Юлаеву на своем привычном месте на время реконструкции или же символ исчезнет.