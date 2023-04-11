Секс на «Аллее сказок», гениальные остановки и судьба памятника Салавату Юлаеву в Уфе

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
В Уфе открыли «суперумную» остановку за 1,6 млн рублей. Рядом с ней стоит просто умная. Обе «умницы» установлены на остановке ГКЗ «Башкортостан» или же «гостиница Башкирия». Проверить сверхразум отправился наш корреспондент, предлагаем и читателям оценить уровень интеллекта новомодных остановок, которые дарят Уфе к 450-летию.
Кажется в истории с реконструкцией памятника Салавату Юлаеву появляется кое-какая ясность. Конкретной и официальной информации пока нет, зато есть интересные данные от надежных источников. В общем не будем нарушать интригу и перенаправим читателя к оригиналу материала, где станет понятно, останется ли памятник Салавату Юлаеву на своем привычном месте на время реконструкции или же символ исчезнет.
Весна и тепло дают свои плоды. Сегодняшняя дневная сиеста на лавочке на «Аллее сказок» в Уфе превратилась в соитие, на оживленной улице, которая в районе считается одной из центральных. Напротив аллеи детская поликлиника, а в 10 метров — больница. Непотребства засняла неравнодушная уфимка. Неужели скамейки оказались слишком комфортными?
И еще несколько новостей короткой строкой. Первая — ученик 4 класса уфимской гимназии воткнул в голову одноклассника карандаш — не первый вопиющий случай в школах за последние дни. Вторая — экс-гендиректор «Газмпром нефтехим Салават» Айрат Каримов вместо СИЗО отправлен под домашний арест, по состоянию здоровья — так решил Верховный Суд Башкирии.