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Секс на «Аллее сказок», гениальные остановки и судьба памятника Салавату Юлаеву в Уфе

11 апреля 2023, 16:39
Фото: 1MI
Собрали в одном материале все самые важные новости Уфы и Башкирии по версии Mkset.

В Уфе открыли «суперумную» остановку за 1,6 млн рублей. Рядом с ней стоит просто умная. Обе «умницы» установлены на остановке ГКЗ «Башкортостан» или же «гостиница Башкирия». Проверить сверхразум отправился наш корреспондент, предлагаем и читателям оценить уровень интеллекта новомодных остановок, которые дарят Уфе к 450-летию.

Кажется в истории с реконструкцией памятника Салавату Юлаеву появляется кое-какая ясность. Конкретной и официальной информации пока нет, зато есть интересные данные от надежных источников. В общем не будем нарушать интригу и перенаправим читателя к оригиналу материала, где станет понятно, останется ли памятник Салавату Юлаеву на своем привычном месте на время реконструкции или же символ исчезнет.

Весна и тепло дают свои плоды. Сегодняшняя дневная сиеста на лавочке на «Аллее сказок» в Уфе превратилась в соитие, на оживленной улице, которая в районе считается одной из центральных. Напротив аллеи детская поликлиника, а в 10 метров — больница. Непотребства засняла неравнодушная уфимка. Неужели скамейки оказались слишком комфортными?

И еще несколько новостей короткой строкой. Первая — ученик 4 класса уфимской гимназии воткнул в голову одноклассника карандаш — не первый вопиющий случай в школах за последние дни. Вторая — экс-гендиректор «Газмпром нефтехим Салават» Айрат Каримов вместо СИЗО отправлен под домашний арест, по состоянию здоровья — так решил Верховный Суд Башкирии.

#Ирина Деревянчук
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