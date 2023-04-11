«По просьбам зрителей»: Концерт Дианы Арбениной и «Ночных снайперов» в Уфе отменили

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Известия о том что в городах России один за одним отменяют концерты певицы Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы», поступали еще с конца марта. Ранее Mkset пытался связаться с организаторами концерта. которые были указаны в группе-встрече концерта в соцсетях, однако номеров телефона указано не было, а на личное сообщение корреспондента так никто и не ответил.
Однако так или иначе концерт певицы и группы, который должен был состояться 18 апреля, отменен.
— Всем привет!
Концерт в Уфе, запланированный на 18 апреля в Уфа — Арена переносится.
Новую дату сообщим дополнительно! — такое сообщение размещено на странице встречи на данный момент.
Примечательно, что еще вчера 10 апреля в управлении по культуре Уфы журналистам ИА «REGNUM» сообщали, что никто не пытался отменить концерт Дианы Арбениной и что администрация не может контролировать руководство Уфа-Арены, где состоится мероприятие.
«Про концерт слышу в первый раз, и про отмену по всей стране тоже впервые слышу», — объясняет начальник Управления по культуре и искусству администрации города Уфа Айгуль Хасанова журналистам издания. «Я особо не обращал внимания, кто у нас выступает. И что Арбенина у нас будет выступать, я даже не знал. Я не знаю, кто решил ее пустить на площадку, но об отмене вопрос не стоит», — заявил директор Уфа-Арены Сергей Александров ИА «REGNUM».
Однако не прошло и суток, как концерт перенесли. Разумеется не на конкретную дату, а на неопределенный срок.
Примечательно, что сегодня на странице главы Башкирии Радия Хабирова появилось несколько жалоб на концерт Арбениной и причиной стало то, что она критически относится к СВО, не поддерживала присоединение Крыма к России и «просила прощения у украинцев».
Высказалась и о своей «отмене» и сама исполнительница.
– Было бы странно, если бы я об этом не сказала. В последние несколько недель на нас обрушилась стремная медиаволна, состоящая из клеветы. Все города в апреле побоялись проводить концерты, что для меня странно. Я связываю это с нашим смутным временем и нереализованными амбициями общественных деятелей. Но мы все равно увидимся и приедем, — высказалась Диана Арбенина в ходе своего стрима.
Напомним, в Уфе ранее отменяли концерт группы БИ-2 и также как и сейчас Уфа стала не «пионером отмены», а подхватила волну из Омска. Также перенесены на неопределенный срок и концерты группы ДДТ.