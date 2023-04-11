«По просьбам зрителей»: Концерт Дианы Арбениной и «Ночных снайперов» в Уфе отменили

«Про концерт слышу в первый раз, и про отмену по всей стране тоже впервые слышу», — объясняет начальник Управления по культуре и искусству администрации города Уфа Айгуль Хасанова журналистам издания. «Я особо не обращал внимания, кто у нас выступает. И что Арбенина у нас будет выступать, я даже не знал. Я не знаю, кто решил ее пустить на площадку, но об отмене вопрос не стоит», — заявил директор Уфа-Арены Сергей Александров ИА «REGNUM».