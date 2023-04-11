Пляжи Уфы в 2023 году: полный список

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Десять пляжей будут функционировать грядущим летом на территории Уфы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Так, по одному пляжу в летний период будет работать в Кировском и Дёмском районах города, по три пляжа — в Калининском, Ленинском и Октябрьском. Отметим, что пляж «Гольфстрим» в Калининском районе Уфы, согласно планам чиновников, должны закрыть на реконструкцию и ликвидировать, однако против этого возразил мэр города Ратмир Мавлиев, настоявший на пересмотре данного вопроса.
Таким образом, летом 2023 года в Уфе для посещения будут открыты следующие пляжи:
— Дёмский района — пляж «Карьерное» на озере Глубокое;
— Калининский район — пляж «Песчаный» на реке Уфа, пляж «Гольфстрим» на озере Тёплое (реконструкция), пляж «Райский берег» на озере Тёплое;
— Кировский район — пляж «Солнечный» на реке Белая;
— Ленинский района — пляж «Водник» на реке «Белая», пляж «Ак-Яр Затон» на реке Белая, пляж «Ак-Яр Нижегородка» на реке Белая;
— Октябрьский район — пляж «Берег Солнца» на реке Уфа, пляж «Сипайловское солнце» на реке Уфа, пляж «Кашкадан».