Пляжи Уфы в 2023 году: полный список

Так, по одному пляжу в летний период будет работать в Кировском и Дёмском районах города, по три пляжа — в Калининском, Ленинском и Октябрьском. Отметим, что пляж «Гольфстрим» в Калининском районе Уфы, согласно планам чиновников, должны закрыть на реконструкцию и ликвидировать, однако против этого возразил мэр города Ратмир Мавлиев, настоявший на пересмотре данного вопроса.