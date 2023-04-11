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Пляжи Уфы в 2023 году: полный список

11 апреля 2023, 08:37
Фото: 1MI
Список публикует мэрия города

Десять пляжей будут функционировать грядущим летом на территории Уфы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, по одному пляжу в летний период будет работать в Кировском и Дёмском районах города, по три пляжа — в Калининском, Ленинском и Октябрьском. Отметим, что пляж «Гольфстрим» в Калининском районе Уфы, согласно планам чиновников, должны закрыть на реконструкцию и ликвидировать, однако против этого возразил мэр города Ратмир Мавлиев, настоявший на пересмотре данного вопроса.

Таким образом, летом 2023 года в Уфе для посещения будут открыты следующие пляжи:

— Дёмский района — пляж «Карьерное» на озере Глубокое;

— Калининский район — пляж «Песчаный» на реке Уфа, пляж «Гольфстрим» на озере Тёплое (реконструкция), пляж «Райский берег» на озере Тёплое;

— Кировский район — пляж «Солнечный» на реке Белая;

— Ленинский района — пляж «Водник» на реке «Белая», пляж «Ак-Яр Затон» на реке Белая, пляж «Ак-Яр Нижегородка» на реке Белая;

— Октябрьский район — пляж «Берег Солнца» на реке Уфа, пляж «Сипайловское солнце» на реке Уфа, пляж «Кашкадан».

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