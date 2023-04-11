Одно из направлений ПМЭФ-2023 - суверенное развитие России

«Петербургский международный экономический форум в новых реалиях – это отражение важных результатов российской экономической политики и того успешного диалога, который наша страна ведет со своими стратегическими партнерами в разных областях деятельности», – заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. Он напомнил, что форум традиционно служит площадкой для укрепления экономических и социокультурных связей с целью решения задач глобальной экономической повестки при соблюдении интересов каждого ее участника. По словам Кобякова, равные по значимости отношения, основанные на взаимопомощи и уважении к суверенным интересам друг друга, создают условия для взаимной интеграции передового опыта и технологий в построение независимых экономических систем. Об этом сообщает NewsNN.