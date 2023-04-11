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Одно из направлений ПМЭФ-2023 - суверенное развитие России

11 апреля 2023, 18:29
Обнародована архитектура деловой программы Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 14 по 17 июня 2023 года. Главная тема мероприятия – «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

«Петербургский международный экономический форум в новых реалиях – это отражение важных результатов российской экономической политики и того успешного диалога, который наша страна ведет со своими стратегическими партнерами в разных областях деятельности», – заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. Он напомнил, что форум традиционно служит площадкой для укрепления экономических и социокультурных связей с целью решения задач глобальной экономической повестки при соблюдении интересов каждого ее участника. По словам Кобякова, равные по значимости отношения, основанные на взаимопомощи и уважении к суверенным интересам друг друга, создают условия для взаимной интеграции передового опыта и технологий в построение независимых экономических систем. Об этом сообщает NewsNN.

Основная программа деловых мероприятий в 2023 году содержит четыре тематических направления, которые посвящены вопросам развития мировой экономики в период глобальных перемен, изменениям в российской экономике в ситуации существующего международного давления, созданию технологического суверенитета и стратегии повышения качества жизни граждан. Всего в рамках четырех блоков основной деловой программы намечено более 150 сессий, мастер-классов, бизнес-встреч, в том числе традиционный деловой завтрак Сбера и ряд событий с привлечением фармацевтических компаний.

Для обсуждения глобальных вопросов международного сотрудничества в 2023 году на площадках форума запланировали шесть двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалогов с зарубежными партнерами арабского мира, Индии, Китая, ЕАЭС – АСЕАН, Латинской Америки и ОАЭ. В этом году Объединенные Арабские Эмираты будут участвовать в ПМЭФ в качестве страны-гостя. Кроме того, в рамках международного трека состоится региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (В20). Это событие объединяет работу международных бизнес-ассоциаций.

На полях ПМЭФ также будут проходить Форум малого и среднего предпринимательства (МСП), Форум креативного бизнеса, форум «Лекарственная безопасность» и Молодежный экономический форум – пул мероприятий первого и финального дней ПМЭФ, доступ на которые откроют в рамках пакета участника Дня кооперации по специальной цене.

В роли официального партнера форума выступает медиахолдинг 1MI.

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