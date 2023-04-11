Главе скандального Уфимского района Башкирии прочат отставку в ближайшее время

Отметим, что за этот период Уфимский района не раз оказывался в центре скандалов. Так, в феврале 2022 года после того, как в районе на девушку напали безнадзорные собаки, Вилорий Угаров заявил о нехватке средств на отлов. По его словам, с начала года было отловлено уже более 80 бродячих животных.