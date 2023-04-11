Главе скандального Уфимского района Башкирии прочат отставку в ближайшее время

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 06:52
Глава администрации Уфимского района республики Вилорий Угаров готовится уйти в отставку. Об этом Mkset сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Также за комментарием по данной ситуации Mkset обратился в администрацию района, где сообщили, что осведомлены о слухах об уходе муниципального руководителя, однако подтвердить данную информацию не могут. Отметим также, что по информации источника Mkset, на должность главы администрации Уфимского района в ближайшем будущем может претендовать нынешний глава Октябрьского района Уфы Сергей Плотников.
В разные годы Вилорий Угаров работал в администрации Уфимского района в качестве замглавы, а также начальника экономики и прогнозирования. В течение семи лет — 2007 по 2014 год — был замглавы Советского района. В апреле 2014 года занял должность главы Уфимского района.
Отметим, что за этот период Уфимский района не раз оказывался в центре скандалов. Так, в феврале 2022 года после того, как в районе на девушку напали безнадзорные собаки, Вилорий Угаров заявил о нехватке средств на отлов. По его словам, с начала года было отловлено уже более 80 бродячих животных.
Помимо этого крупный скандал разгорелся вокруг районного управления архитектуры. Так, в июле 2021 года прокуратура было возбуждено уголовное дело в отношении экс-архитектора муниципалитета — его подозревают в использовании поддельного диплома о высшем профессиональном образовании. При этом отмечается, что в силу служебных обязанностей архитектор имел доступ к государственной тайне, выдавал разрешения на строительство объектов капстроительства.
Позднее, в октябре 2021 года, аналогичные обвинения были предъявлены новому главному архитектору районной администрации Олегу Лоскутову. По информации прокуратуры, Лоскутов предоставил подложный диплом Московского государственного строительного университета.