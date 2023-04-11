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Экс-гендиректор «Газмпром нефтехим Салават» вместо СИЗО отправлен под домашний арест

11 апреля 2023, 12:35
Фото: 1MI
Верховный суд учел состояние здоровья подозреваемого и избрал альтернативную меру пресечения.

Стало известно о том, что подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере Айрата Каримова, Верховный суд Башкирии отправил под домашний арест. Напомним, в пятницу 7 апреля Ленинский районный суд отправил мужчину под стражу сроком на 2 месяца.

Однако решение Ленинского райсуда защита бывшего генерального директора «Газмпром нефтехим Салават» обжаловала в Верховном суде. И суд выбрал мужчине альтернативную меру пресечения в виде домашнего ареста.

— Верховный суд учел что суд первой инстанции не рассмотрел альтернативной меры пресечения и состояние здоровья, — рассказал адвокат Рамиль Гизатуллин Mkset.

Напомним, задержали мужчину в понедельник в московском аэропорту «Шереметьево», ему предъявляют обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По известной версии, что Айрат Каримов мог незаконно приватизировать базу отдыха «Белый олень» в Салавате.

Арестован экс-директор «Газпром нефтехим Салават» Айрат Каримов
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#Общество#Новости Башкирии#Ирина Деревянчук
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