Экс-гендиректор «Газмпром нефтехим Салават» вместо СИЗО отправлен под домашний арест

Стало известно о том, что подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере Айрата Каримова, Верховный суд Башкирии отправил под домашний арест. Напомним, в пятницу 7 апреля Ленинский районный суд отправил мужчину под стражу сроком на 2 месяца.