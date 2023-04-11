Экс-гендиректор «Газмпром нефтехим Салават» вместо СИЗО отправлен под домашний арест

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Стало известно о том, что подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере Айрата Каримова, Верховный суд Башкирии отправил под домашний арест. Напомним, в пятницу 7 апреля Ленинский районный суд отправил мужчину под стражу сроком на 2 месяца.
Однако решение Ленинского райсуда защита бывшего генерального директора «Газмпром нефтехим Салават» обжаловала в Верховном суде. И суд выбрал мужчине альтернативную меру пресечения в виде домашнего ареста.
— Верховный суд учел что суд первой инстанции не рассмотрел альтернативной меры пресечения и состояние здоровья, — рассказал адвокат Рамиль Гизатуллин Mkset.
Напомним, задержали мужчину в понедельник в московском аэропорту «Шереметьево», ему предъявляют обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По известной версии, что Айрат Каримов мог незаконно приватизировать базу отдыха «Белый олень» в Салавате.