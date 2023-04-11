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Published Сегодня, 05:06

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Updated Сегодня, 05:08

Экоактивисты задержаны в Британии за нападение на динозавра в музее

11 апреля 2023, 05:06
В Ковентри, Британия, задержаны два экоактивиста из движения Just Stop Oil за попытку вандализма на выставке «Динозавр Диппи» в Картинной галерее и музее Герберта.

Согласно информации Daily Mail, 21-летний студент и 67-летняя учительница попытались распылить краску на экспонате, но их акцию пресекли сотрудники музея. Впоследствии активистов задержала полиция и изъяла у них два больших мешка с сухой краской, пишет газета «Изветия».

Ранее 67-летней женщине трижды предъявляли обвинения в нарушении общественного порядка за блокирование дорог. Just Stop Oil выступает против расширения нефтедобычи в Британии.

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