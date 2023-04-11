Экоактивисты задержаны в Британии за нападение на динозавра в музее

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Согласно информации Daily Mail, 21-летний студент и 67-летняя учительница попытались распылить краску на экспонате, но их акцию пресекли сотрудники музея. Впоследствии активистов задержала полиция и изъяла у них два больших мешка с сухой краской, пишет газета «Изветия».
Ранее 67-летней женщине трижды предъявляли обвинения в нарушении общественного порядка за блокирование дорог. Just Stop Oil выступает против расширения нефтедобычи в Британии.