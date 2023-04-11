Буцаев назвал топ-5 регионов по продаже вторсырья

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Напомним, ЭТП начала работу в сентябре минувшего года. Она была создана при поддержке ППК «РЭО» для того, чтобы можно было покупать, продавать, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках РОП и на переработку вторичных ресурсов, пишет inkazan.ru.
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил, что на ЭТП уже выставлено лотов почти на 700 млн рублей. Пять указанных выше регионов ЦФО выставили лотов на 343 млн рублей.
Лидирует среди них Московская область, разместившая лоты на 295 млн. В текстильной группе регион разместил лотов на 63 млн рублей, на 61,3 млн в категории покрышек и на 24,9 млн в группе электроники, остальные лоты – в категории цветных металлов, пластика и макулатуры.
Калужская область разместила лоты на стекло на 14 млн, Тверская оставила заявки на пластик на 13 млн, Орловская – на 11 млн рублей (полимеры, шины и покрышки, отходы нефтепродуктов), Тамбовская – на 10 млн рублей (полимеры), Липецкая – на 8,5 млн рублей (шины и покрышки).
Буцаев напомнил, что электронная торговая площадка создавалась в рамках перехода Российской Федерации к экономике замкнутого цикла, для которой характерно максимальное вовлечение в оборот вторичных ресурсов.
Начальник проекта ЭТП ППК “РЭО” Заур Абдурахимов рассказал, что, согласно данным на апрель текущего года, на площадке размещены почти 400 лотов и зарегистрированы 750 пользователей. 33,16% лотов зарегистрированы в категории полимеров, 20,57% – по макулатуре, 10,8% – по стеклу. Кроме этого, торгуются пластики, резина, стекло и прочие вторичные ресурсы.