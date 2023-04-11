Буцаев назвал топ-5 регионов по продаже вторсырья

Напомним, ЭТП начала работу в сентябре минувшего года. Она была создана при поддержке ППК «РЭО» для того, чтобы можно было покупать, продавать, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках РОП и на переработку вторичных ресурсов, пишет inkazan.ru.