Бастрыкин: На использование труда мигрантов следует ввести весомый налог

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
«На мой взгляд, необходимо также разработать механизм экономической мотивации предпринимателей, использующих российские трудовые ресурсы, предусмотрев весомый налог за использование иностранной рабочей силы», — подчеркнул глава СКР. Об этом информирует interfax.ru.
Кроме того, Бастрыкин высказал мнение о целесообразности формирования дорожной карты по замещению трудовых мигрантов жителями РФ. При этом он указал, что на рабочих местах крайне важно обеспечить согражданам приемлемый уровень социально-трудовых гарантий.
Председатель Следственного комитета РФ выдвинул идею внедрения вахтового метода использования рабочей силы из числа россиян с разработкой и применением механизма их перемещения из регионов с низким уровнем экономического развития в регионы, где ощущается потребность в работниках.
Александр Бастрыкин также напомнил о необходимости усилить контроль за миграционными процессами с введением обязательной геномной регистрации (ДНК-тестирования) всех иностранцев, приезжающих в РФ. Данные об этой регистрации потребуется зафиксировать в едином документе, удостоверяющем личность иностранца, с электронным носителем информации.