mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:41

Published Сегодня, 14:41

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

Изображение материала

Бастрыкин: На использование труда мигрантов следует ввести весомый налог

11 апреля 2023, 14:41
Фото: piqsels.com
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ввести налог на использование иностранной рабочей силы. Ожидается, что данная мера будет подталкивать работодателей к активному найму соотечественников.

«На мой взгляд, необходимо также разработать механизм экономической мотивации предпринимателей, использующих российские трудовые ресурсы, предусмотрев весомый налог за использование иностранной рабочей силы», — подчеркнул глава СКР. Об этом информирует interfax.ru.

Кроме того, Бастрыкин высказал мнение о целесообразности формирования дорожной карты по замещению трудовых мигрантов жителями РФ. При этом он указал, что на рабочих местах крайне важно обеспечить согражданам приемлемый уровень социально-трудовых гарантий.

Председатель Следственного комитета РФ выдвинул идею внедрения вахтового метода использования рабочей силы из числа россиян с разработкой и применением механизма их перемещения из регионов с низким уровнем экономического развития в регионы, где ощущается потребность в работниках.

Александр Бастрыкин также напомнил о необходимости усилить контроль за миграционными процессами с введением обязательной геномной регистрации (ДНК-тестирования) всех иностранцев, приезжающих в РФ. Данные об этой регистрации потребуется зафиксировать в едином документе, удостоверяющем личность иностранца, с электронным носителем информации.



Подпишитесь
Убрать нельзя оставить: что происходит с памятником Салавата Юлаева
Сегодня, 13:35
В Уфе более 250 человек не пришли в военкоматы без уважительной причины
Сегодня, 09:36
В Уфе открыли «суперумную» остановку за 1,6 млн рублей: как она выглядит
Сегодня, 08:30
В редакцию издания Пруфы.рф в Уфе пришла полиция
Сегодня, 13:07
Главе скандального Уфимского района Башкирии прочат отставку в ближайшее время
Сегодня, 06:50
Будет ли новая волна мобилизации в 2023 году в России
Сегодня, 07:45