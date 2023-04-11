Бастрыкин: На использование труда мигрантов следует ввести весомый налог

Александр Бастрыкин также напомнил о необходимости усилить контроль за миграционными процессами с введением обязательной геномной регистрации (ДНК-тестирования) всех иностранцев, приезжающих в РФ. Данные об этой регистрации потребуется зафиксировать в едином документе, удостоверяющем личность иностранца, с электронным носителем информации.