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«Абзаково» вошел в топ-5 самых посещаемых горнолыжных курортов страны

11 апреля 2023, 09:27
Фото: МТС
МТС Travel с помощью геоаналитической платформы GeoEffect проанализировал турпоток на крупнейших горнолыжных курортах страны.

Горнолыжный курорт «Абзаково» в Белорецком районе Башкирии вошел в топ-5 самых посещаемых в стране в этом сезоне, заняв четвертое место.

При этом число гостей башкирского курорта выросло на 20% год к году, аналогичные темпы роста зафиксированы только на курорте «Горный воздух» в Сахалинской области.

Самым популярным горнолыжным курортом сезона стал Сочи, куда отправились 40% россиян. На втором месте по популярности стал Архыз в Карачаево-Черкессии (16%), тройку лидеров замкнул кузбасский Шерегеш (11%). На пятом месте — Эльбрус в Кабардино-Балкарии (6%). На эти пять курортов, включая башкирский, пришлось 80% всех российских туристов в сезоне 2022–2023.

Самыми частыми посетителями зимних курортов стали жители Москвы и Московской области — каждый третий турист на российских горнолыжных склонах в этом сезоне был приезжим из столичного региона. Далее по активности следуют жители Новосибирской области и Краснодарского Края — по 9% от всех туристов на горнолыжных курортах в других регионах были новосибирцами или жителями Кубани.

Компания также проанализировала, на каких курортах отдыхает наибольшее количество местных лыжников и сноубордистов. Среди них оказались «Красная сопка» в Камчатском крае, где 94% посетителей — местные жители, «Горный воздух» в Сахалинской области (77% местных), «Хвалынск» в Саратовской области (60%). На курортах «Губаха» в Пермском крае и «Свияжские холмы» в Татарстане по 57% отдыхающих в этом сезоне были местными жителями.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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