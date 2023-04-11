«Абзаково» вошел в топ-5 самых посещаемых горнолыжных курортов страны

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Горнолыжный курорт «Абзаково» в Белорецком районе Башкирии вошел в топ-5 самых посещаемых в стране в этом сезоне, заняв четвертое место.
При этом число гостей башкирского курорта выросло на 20% год к году, аналогичные темпы роста зафиксированы только на курорте «Горный воздух» в Сахалинской области.
Самым популярным горнолыжным курортом сезона стал Сочи, куда отправились 40% россиян. На втором месте по популярности стал Архыз в Карачаево-Черкессии (16%), тройку лидеров замкнул кузбасский Шерегеш (11%). На пятом месте — Эльбрус в Кабардино-Балкарии (6%). На эти пять курортов, включая башкирский, пришлось 80% всех российских туристов в сезоне 2022–2023.
Самыми частыми посетителями зимних курортов стали жители Москвы и Московской области — каждый третий турист на российских горнолыжных склонах в этом сезоне был приезжим из столичного региона. Далее по активности следуют жители Новосибирской области и Краснодарского Края — по 9% от всех туристов на горнолыжных курортах в других регионах были новосибирцами или жителями Кубани.
Компания также проанализировала, на каких курортах отдыхает наибольшее количество местных лыжников и сноубордистов. Среди них оказались «Красная сопка» в Камчатском крае, где 94% посетителей — местные жители, «Горный воздух» в Сахалинской области (77% местных), «Хвалынск» в Саратовской области (60%). На курортах «Губаха» в Пермском крае и «Свияжские холмы» в Татарстане по 57% отдыхающих в этом сезоне были местными жителями.