«Абзаково» вошел в топ-5 самых посещаемых горнолыжных курортов страны

Самыми частыми посетителями зимних курортов стали жители Москвы и Московской области — каждый третий турист на российских горнолыжных склонах в этом сезоне был приезжим из столичного региона. Далее по активности следуют жители Новосибирской области и Краснодарского Края — по 9% от всех туристов на горнолыжных курортах в других регионах были новосибирцами или жителями Кубани.