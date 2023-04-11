12 апреля днем в Уфе на несколько часов перекроют улицы близ Советской площади

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Мэрия Уфы предупреждает горожан и гостей столицы об ограничениях движения в центре города, запланированных на среду, 12 апреля. В день космонавтики с Советской площади в зону проведения спецоперации отправятся добровольцы из отряда «Ватан».
Продлятся ограничения с 14 часов до 16 часов 30 минут. Движение будет ограничено по улице Пушкина, на участке ограниченном улицами Ленина и Цюрупы, а также по улице Советской от улицы Заки Валиди до Пушкина.
Жителей и гостей Уфы просят учитывать ограничения движения и заблаговременно планировать свои передвижения.