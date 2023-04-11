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12 апреля днем в Уфе на несколько часов перекроют улицы близ Советской площади

11 апреля 2023, 16:14
Фото: 1MI
На Советской площади будет проходить торжественная церемония отправки на СВО добровольческого отряда «Ватан».

Мэрия Уфы предупреждает горожан и гостей столицы об ограничениях движения в центре города, запланированных на среду, 12 апреля. В день космонавтики с Советской площади в зону проведения спецоперации отправятся добровольцы из отряда «Ватан».

Продлятся ограничения с 14 часов до 16 часов 30 минут. Движение будет ограничено по улице Пушкина, на участке ограниченном улицами Ленина и Цюрупы, а также по улице Советской от улицы Заки Валиди до Пушкина.

Жителей и гостей Уфы просят учитывать ограничения движения и заблаговременно планировать свои передвижения.

 

2 апреля в Уфе утром и вечером будут перекрывать улицы вдоль Советской площади
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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Город
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