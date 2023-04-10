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В Уфе прошла уникальная благотворительная акция

10 апреля 2023, 16:18
Участие в акции наряду с горожанами принял глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников

В готовящемся к открытию многофункциональном центре «Артерия» в Уфе ранее прошла уникальная благотворительная акция, в которой могли принять участие все желающие. В числе участников оказался глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников.

Так, ранее жители города создали уличную инсталляцию из восьми арт-объектов, каждый из которых был расписан вручную участниками акции. Восемь скульптур в виде яиц — одного из главных атрибутов грядущего праздника Пасхи украсят собой пасхальную аллею перед городским храмом в сквере 50-летия Победы. Скульптуры окрасились в яркие цвета: на них появились изображения цветов и птиц.

#Город#Видео
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