В Уфе прошла уникальная благотворительная акция

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
В готовящемся к открытию многофункциональном центре «Артерия» в Уфе ранее прошла уникальная благотворительная акция, в которой могли принять участие все желающие. В числе участников оказался глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников.
Так, ранее жители города создали уличную инсталляцию из восьми арт-объектов, каждый из которых был расписан вручную участниками акции. Восемь скульптур в виде яиц — одного из главных атрибутов грядущего праздника Пасхи украсят собой пасхальную аллею перед городским храмом в сквере 50-летия Победы. Скульптуры окрасились в яркие цвета: на них появились изображения цветов и птиц.