В Уфе прошла уникальная благотворительная акция

Так, ранее жители города создали уличную инсталляцию из восьми арт-объектов, каждый из которых был расписан вручную участниками акции. Восемь скульптур в виде яиц — одного из главных атрибутов грядущего праздника Пасхи украсят собой пасхальную аллею перед городским храмом в сквере 50-летия Победы. Скульптуры окрасились в яркие цвета: на них появились изображения цветов и птиц.