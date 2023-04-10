В Госдуме предложили лицензировать бизнес-тренеров в интернете

По словам Лантратовой, в России отсутствует регулирование в данной сфере деятельности, что часто приводит к тому, что недобросовестные организаторы оставляют жертвами сотни тысяч граждан, их нельзя привлечь к ответственности. Соответствующая инициатива была направлена в Госдуму.