В Госдуме предложили лицензировать бизнес-тренеров в интернете

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с предложением лицензировать деятельность блогеров-бизнес-тренеров, которые продают свои тренинги в интернете, пишет RT.
По словам Лантратовой, в России отсутствует регулирование в данной сфере деятельности, что часто приводит к тому, что недобросовестные организаторы оставляют жертвами сотни тысяч граждан, их нельзя привлечь к ответственности. Соответствующая инициатива была направлена в Госдуму.