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В Госдуме предложили лицензировать бизнес-тренеров в интернете

10 апреля 2023, 05:16
В Госдуме предложили лицензировать деятельность блогеров-бизнес-тренеров, продавших свои тренинги.

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с предложением лицензировать деятельность блогеров-бизнес-тренеров, которые продают свои тренинги в интернете, пишет RT.

По словам Лантратовой, в России отсутствует регулирование в данной сфере деятельности, что часто приводит к тому, что недобросовестные организаторы оставляют жертвами сотни тысяч граждан, их нельзя привлечь к ответственности. Соответствующая инициатива была направлена в Госдуму.

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