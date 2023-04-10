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Posted Сегодня, 04:26

Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

В Башкирии простились с погибшим в СВО 37-летним сержантом Алексеем Коротковым

10 апреля 2023, 04:26
Об этом сообщает администрация Гафурийского района.

В Гафурийском районе простились с погибшим в ходе специальной военной операции 37-летним сержантом Алексеем Коротковым. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Известно, что после окончания школы в деревне Дарьино Алексей Коротков отучился в Стерлитамакском сельхозтехникуме, а после срочной службы в армии заключил контракт. Погиб мужчина 22 марта при выполнении боевых задач.

Указом президента Алексей Коротков был награжден орденом Мужества посмертно.

Фото: Администрация Гафурийского района// Vk.com
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