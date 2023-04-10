В Башкирии простились с погибшим в СВО 37-летним сержантом Алексеем Коротковым

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
В Гафурийском районе простились с погибшим в ходе специальной военной операции 37-летним сержантом Алексеем Коротковым. Об этом сообщает администрация муниципалитета.
Известно, что после окончания школы в деревне Дарьино Алексей Коротков отучился в Стерлитамакском сельхозтехникуме, а после срочной службы в армии заключил контракт. Погиб мужчина 22 марта при выполнении боевых задач.
Указом президента Алексей Коротков был награжден орденом Мужества посмертно.