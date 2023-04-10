В Башкирии нашли и обезвредили взрывоопасную гранату времен Отечественной войны

Напомним, не так давно в Уфе на оживленной остановке в центре обнаружили мину «Лепесток», которая к счастью оказалась учебной. Также неподалеку от трассы была найдена граната, из-за которой перекрывалось движение, но и она, к счастью, оказалась учебной.