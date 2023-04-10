В Башкирии нашли и обезвредили взрывоопасную гранату времен Отечественной войны

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
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Updated Сегодня, 03:39
В Башкирии снова нашли взрывоопасный предмет. Житель села Большеустьикинское производил весенние работы на огороде и увидел подозрительный предмет, который оказался настоящей ручной гранатой, которой не менее 78 лет. Снаряд времен Великой Отечественной войны сохранил свои прямые функции и все еще оставался взрывоопасным.
Мужчина поступил правильно и сообщил о находке правоохранителям. В его огород приехали сотрудники группы разминирования ОМОН Управления Росгвардии по Башкирии. Гранату вывезли в безопасное место вдали от людей и уничтожили.
В ведомстве напомнили, что сообщать о подобных находках правоохранителям — единственно верное решение, так как в случае их случайной детонации последствия могут быть трагическими.
Напомним, не так давно в Уфе на оживленной остановке в центре обнаружили мину «Лепесток», которая к счастью оказалась учебной. Также неподалеку от трассы была найдена граната, из-за которой перекрывалось движение, но и она, к счастью, оказалась учебной.