В Башкирии будет создан новый мотострелковый полк для участия в СВО

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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Updated Сегодня, 07:41
Сегодня, 10 апреля, глава Башкирии в ходе оперативного совещания с членами правительства поддержал инициативу о создании нового мотострелкового полка.
— Командиры инициативных групп высказались с предложением сформировать именной башкирский мотострелковый полк. Мы эту инициативу безусловно поддерживаем и принимаем на себя все необходимые усилия, траты, поддержку для этого полка, — Радий Хабиров.
Так, Хабиров попросил начать работу по формированию руководство этого полка, при этом мнение республики при этой вопросе будет учитываться.
— Нужна слаженная работа военкомата, слаженная работа Минздрава в части прохождения медосвидетельствования и слаженная работа правительства, в части быстрой экипировки и формированию всех необходимых мер поддержки, — Хабиров.
Кроме того, глава региона также рассказал об «очень напряженной ситуации» на поле боя.