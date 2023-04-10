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Published Сегодня, 07:39

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Updated Сегодня, 07:41

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В Башкирии будет создан новый мотострелковый полк для участия в СВО

10 апреля 2023, 07:39
Фото: 1MI
Об этом сегодня заявил глава Башкирии.

Сегодня, 10 апреля, глава Башкирии в ходе оперативного совещания с членами правительства поддержал инициативу о создании нового мотострелкового полка.

— Командиры инициативных групп высказались с предложением сформировать именной башкирский мотострелковый полк. Мы эту инициативу безусловно поддерживаем и принимаем на себя все необходимые усилия, траты, поддержку для этого полка, — Радий Хабиров.

Так, Хабиров попросил начать работу по формированию руководство этого полка, при этом мнение республики при этой вопросе будет учитываться.

— Нужна слаженная работа военкомата, слаженная работа Минздрава в части прохождения медосвидетельствования и слаженная работа правительства, в части быстрой экипировки и формированию всех необходимых мер поддержки, — Хабиров.

Кроме того, глава региона также рассказал об «очень напряженной ситуации» на поле боя.

#Элина Сайфранова
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