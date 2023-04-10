Уволить и искать новых: Хабиров разнес глав башкирских городов из-за грязных улицх

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:59
Радий Хабиров напомнил главам муниципалитетов свою прошлую просьбу очистить накопленную за зиму грязь до 10 апреля. И результатами работ по очистке городов глава региона остался недоволен.
Так, глава прокомментировал «замечательные картинки из жизни» таких городов как Дюртюли, Кумертау, Октябрьский, Белорецк, Стерлитамак, Белебей, Бирск, Чишмы, Янаул, Нефтекамск, Баймак, Сибай, Давлеканово, Мелеуз, Ишимбай, Салават. И заявил, что если данные картинки опубликовать, то выход останется один — уволить глав муниципалитетов и искать других.
— Я не буду просто позорить, главы, вас. Я даю срок до 17 апреля. […] Главы, как хотите выводите людей, усиливайте работу. Но на следующей ВКС, я все, что вот здесь наворочено, буду показывать вашим жителям и нашей республике. Потом будет думать, что с вами делать и как работать. Пустякова задача — организовать людей и убрать снег, бытовой мусор. Это плохая ваша работа, — Радий Хабиров.
Однако на фоне «плохой работы» других башкирских городов глава региона похвалил Уфу, заявил, что уборкой улиц в столице остался доволен.
— Я сам активно поездил по Уфе в субботу и получил, в принципе, удовольствие. Потому что везде работа идет, люди работают. […] А что Уфа другая что ли? Где-то техники может побольше, но Уфа столица, на ней ответственность. Но у вас люди есть, почему людей не выводите? — Радий Хабиров.