Уволить и искать новых: Хабиров разнес глав башкирских городов из-за грязных улицх

Так, глава прокомментировал «замечательные картинки из жизни» таких городов как Дюртюли, Кумертау, Октябрьский, Белорецк, Стерлитамак, Белебей, Бирск, Чишмы, Янаул, Нефтекамск, Баймак, Сибай, Давлеканово, Мелеуз, Ишимбай, Салават. И заявил, что если данные картинки опубликовать, то выход останется один — уволить глав муниципалитетов и искать других.