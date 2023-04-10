Уфимцы застали подростков за неприличными занятиями в скандальном «доме смерти»

«Дом смерти» — так называют уфимцы недостроенный жилой комплекс на улице Кирова, где в разные годы свели счеты с жизнью по меньшей мере пять человек. Как и всякая заброшка, дом на Кирова в какой-то момент стал привлекать к себе внимание подростков, сталкеров и экстремалов всех мастей, а позднее и разного рода маргинальную прослойку.