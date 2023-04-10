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Уфимцы застали подростков за неприличными занятиями в скандальном «доме смерти»

10 апреля 2023, 11:38
Фото: 1MI
О выходках детей рассказали очевидцы

В Уфе подростки пробрались в скандально известный недострой по улице Кирова в Уфе. По сообщениям очевидцев в соцсетях, неизвестные молодые люди взбираются на верхние этажи и крышу «Дома смерти», откуда бросаются камнями в случайных прохожих.

Так, по словам уфимки Ирины М., дети, воспользовавшись тем, что территория вокруг недостроя не была полностью огорожена, проникли на верхние этажи дома, откуда и стали позднее атаковать прохожих. Женщина, в свою очередь, обратилась к властям с просьбой ограничить доступ к дому и закрыть вход на первый этаж.

На обращение отреагировали в администрации Кировского района Уфы, сообщив, что здание будет обследовано в течение сегодняшнего дня. Помимо этого, по словам сотрудника администрации, дальнейший ответ о принятых в отношении данной ситуации мерах будет дан уже сегодня, 10 апреля.

Фото: Ирина М./ VK.com

«Дом смерти» — так называют уфимцы недостроенный жилой комплекс на улице Кирова, где в разные годы свели счеты с жизнью по меньшей мере пять человек. Как и всякая заброшка, дом на Кирова в какой-то момент стал привлекать к себе внимание подростков, сталкеров и экстремалов всех мастей, а позднее и разного рода маргинальную прослойку.

Первый несчастный случай произошел здесь в январе 2018 года. В шахтах рабочие обнаружили тело девушки — ей оказалась 22-летняя студентка Гузель Г. Примечательно, что тело девушки нашли лишь спустя месяц после начала ее поисков. Подробнее об истории скандального недостроя Mkset рассказывал здесь.

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#Азамат Нухов#Общество#Город#Происшествия
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